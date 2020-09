Tragedia de Once: familiares ponen en duda la "confesión" del maquinista

Un informe de una trabajadora social y una psicóloga que entrevistaron al maquinista Marcos Córdoba, condenado por la tragedia de Once, aseguró que el motorman confesó haber tenido responsabilidad en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012 porque admitió haber anulado uno de los mecanismos de frenado del tren. Familiares de las víctimas aseguran que esas declaraciones "no son nuevas" y diputados del PRO denunciaron una supuesta "manipulación" de los dichos.

Las declaraciones quedaron asentadas en un informe de una psicóloga y una trabajadora social, en el marco de la sustanciación de un pedido de su defensa para que se le conceda la libertad condicional dado que está por cumplir las dos terceras partes de su condena. Si bien así aparece en el documento judicial, la defensa del maquinista le aseguró a la agencia NA que la confesión no fue tal.

"Lo dicho por quien manejaba el tren no es nuevo, ya había sido demostrado por las pericias técnicas en 2012", señalaron los familiares y amigos de las víctimas. En esa línea, agregaron que la "responsabilidad" del motorman "ya fue probada y por sus errores está pagando tras las rejas"

Asimismo, a través de un comunicado, manifestaron, además, que "la difusión de una pericia psicológica que de ningún modo debió haberse adentrado en cuestiones de técnica ferroviaria vulnera el secreto médico".

Comunicado de familiares de víctimas de @TragediaOnce_ pic.twitter.com/nIWmKuem3s — María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) September 14, 2020

Los familiares plantearon que "los sistemas de frenado que no debieron fallar fueron otros", al graficar que "tanto el freno principal como el de emergencia y el de guarda fallaron en su capacidad operativa por la carencia estructural, el abandono y la falta de inversión" en las formaciones.

Además, la abogada de Córdoba, Valeria Corbacho, aseguró que presentó una denuncia contra la asistente social por haberse "excedido en sus funciones", ya que no debía preguntarle por la causa del accidente que lo tiene preso.

El informe de la trabajadora social fue realizado en el marco del pedido de libertad condicional que hizo el maquinista del Ferrocarril Sarmiento, detenido desde octubre de 2018 en el penal de Marcos Paz.

Las imágenes más conmovedoras de la Tragedia de Once

"Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo (de freno) del hombre muerto, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir", aseguró Córdoba, y explicó que lo hizo para "descansar la mano", una práctica normal entre los maquinistas.

El freno del hombre muerto es uno de los cuatro sistemas de frenado del Ferrocarril Sarmiento. Por eso, también aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni le impidió aplicar los frenos manuales. "Eso no me impidió frenar el tren, yo activé los frenos manuales”, agregó.

Esa conversación aparece en el informe que realizaron en base a una conversación virtual vía Zoom con el detenido la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco.

La entrevista había sido pedida por la Fiscalía de Ejecución, a cargo de Guillermina García Padín, y ordenada por el juez de Ejecución Penal Jorge Luciano Gorini.

La defensa pidió la nulidad del informe pese a que la conclusión de ese estudio fue a favor del detenido, a quien le pronosticaron una "favorable de integración al medio libre".

Entre las declaraciones que quedaron asentadas en el informe, producto de una charla que las especialistas tuvieron con Córdoba a través de la plataforma virtual Zoom, el maquinista se refirió a su detención: "No sé si es justo o no, yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir".

Qué es de la vida de Marcos Córdoba, el maquinista de la Tragedia de Once

"Me cargaron culpas de otras personas…también son responsables los empresarios que no habían hecho las inversiones", continuó el maquinista condenado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

Era la respuesta al reclamo de libertad condicional que había hecho la abogada del chofer del tren, ya que estará en condiciones de acceder a ese beneficio desde el próximo 30 de noviembre, ya que su pena de prisión termina el 31 de diciembre de 2021.

Más allá de la declaración del imputado, la anulación del "freno del hombre muerto" ya había sido contemplada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 cuando dictó la sentencia condenatoria para Córdoba y otros acusados como el empresario Claudio Cirigliano y el exfuncionario Ricardo Jaime.

"Marcos Córdoba violó las reglas de buena conducción ferroviaria (…) al superar los límites de velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como ´de hombre muerto, y al aplicar en forma tardía -y sin los recaudos que ameritaba- un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de ´freno largo´”, señalaron entonces los jueces del TOF 2.

En aquel fallo se indicó además que la dimensión de la tragedia no había sido solo por la falta de pericia del conductor sino también por la falta de mantenimiento de los trenes y del sistema ferroviario en general por lo que fueron condenados empresarios y exfuncionarios.

Córdoba está detenido en el penal de Marcos Paz desde el 5 de octubre de 2018 y cumple con una condena a tres años y tres meses de prisión efectiva, que originalmente era de tres años y medio pero fue reducida por la Cámara Federal de Casación Penal.

A 7 años de la tragedia de Once, quiénes son los condenados

Diputados del PRO denunciaron una supuesta "manipulación" de las declaraciones del maquinista

Por su lado, diputados nacionales del PRO denunciaron una "manipulación" por parte de los condenados por la Tragedia de Once de las recientes declaraciones que brindó el maquinista Marcos Córdoba.

"Recientes declaraciones del motorman de la formación ferroviaria que produjo la tragedia pretenden ser manipuladas por los condenados, como si se hubiera tratado de una persecución revanchista de parte de familiares que exigieron Justicia para sus seres queridos", denunciaron los diputados en una misiva abierta.

Los legisladores opositores tildaron de "sospechosas" y "tardías" las declaraciones de Córdoba, y cargaron contra aquellos que "ponen en duda la honorabilidad de la lucha de los familiares de la tragedia de Once", lo que calificaron como un "un acto de cobardía y una infamia repudiable".

Asimismo, señalaron que los funcionarios del área de transporte condenados siempre intentaron "embarrar la causa" y "deslindar sus responsabilidades notorias e inapelables" sobre el luctuoso hecho que provocó la muerte de 52 personas.

"Agravian la memoria de las víctimas de la tragedia de Once", enfatizaron, al tiempo que recordaron que "la lucha valiente y perseverante de los familiares de las víctimas, entre ellas la actual diputada nacional María Luján Rey (PRO), hizo posible la condena de los responsables".

"Que las 52 víctimas de la tragedia de Once descansen en paz y sus responsables cumplan en la cárcel la condena que la Justicia dictaminó", concluyen en el comunicado.

EuDrMC