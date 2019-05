Transporte público: una auditoría afirma que el cálculo de subsidios no es confiable

Noticias Relacionadas El dólar sube y llega a los $ 46

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un duro informe acerca de los sistemas de cálculo de subsidios para el trasporte automotor que se realizan a instancias de los datos obtenidos de la tarjeta SUBE. Según el organismo, "en el Informe SUBE se encontró que está comprometida la confiabilidad y disponibilidad de la información relativa a subsidios al transporte público automotor"

Una de las principales críticas radica en que la transferencia de datos entre organismos no está automatizada. "El cálculo de subsidios depende del conocimiento específico del personal contratado que no recibe la capacitación necesaria. Las aplicaciones usadas para la liquidación no están integradas entre sí, y se recurre a cargas manuales aumentando el riesgo de error".

El informe analiza el período 2015 - 2017. El mismo que explica que el sistema Sube está compuesto por tres procesos principales: la carga y uso de crédito por los usuarios, las liquidaciones y el cálculo de subsidios. Es en este último donde se hallan "vulnerabilidades".

En el documento se destaca: "La ausencia de aplicaciones integradas implica además la pérdida de trazabilidad del dato de origen; es decir, que el cálculo de compensaciones no parte de la lectura de los datos atómicos registrados en una base de datos única, sino que su construcción o reconstrucción requiere de la interpretación y conocimiento específico de los operadores sobre las fuentes de datos, la forma de procesarlos y su destino. Precisamente en lo que respecta a recursos humanos, se verifica una fuerte dependencia sobre personal contratado, cuya capacitación se ve limitada justamente en razón del vínculo contractual que mantienen con el Ministerio de Transporte. La dependencia crítica se ve agravada ante la ausencia de manuales operativos formalizados".

Según informó el sitio parlamentario.com, fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación aseguraron que están trabajando en los cambios necesarios para cumplir con los requerimientos de la AGN.

Uno de los motivos por los cuales se considera fundamental aceitar los mecanismos es que el dinero destinado a los subsidios implica una de las mayores erogaciones del Estado. Para tomar una dimensión del volumen, una parte del documento explica: "A junio de 2017, los subsidios al transporte totalizaron cerca de $ 36.800 millones para el primer semestre de ese año".

