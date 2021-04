Rodríguez Larreta: "Voy a hacer todo lo posible para que los chicos estén el lunes en clases" 

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó esta tarde que su administración hará "todo lo posible para que los chicos puedan estar en las aulas el lunes próximo", aunque rescató el diálogo con el presidente Alberto Fernández.

Rodríguez Larreta defendió así su decisión de presentar un amparo en contra de la suspensión de clases presenciales y manifestó su voluntad de que "la Corte Suprema lo trate lo antes posible".

"Yo voy a hacer lo posible porque los chicos estén en lunes en clases. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Esperamos que la Corte lo trate lo antes posible. Muchos padres también hicieron presentaciones judiciales", advirtió.

El mandatario porteño remarcó, además, que "hubo menos del 1% de contagios, el 0,89% para ser precisos, se contagiaron" en las escuelas y agregó: "No sólo no se contagia más en las escuelas, sino que tampoco genera mayor movilidad".

De esta manera, contradijo la evaluación del Gobierno nacional, aunque al mismo tiempo destacó: "Rescato lo positivo de que nos hayamos reunido, yo siempre valoro el diálogo".

Antes de la reunión con Alberto Fernández, Rodríguez Larreta presentó el amparo ante la Corte Suprema

"En las escuelas primarias, jardín y primaria, la mayoría de los chicos viven 10 cuadras a la redonda, la mayoría van caminando, no usan transporte público, no hay riesgo ahí. Si el problema es en la entrada con los padres, es mucho más fácil organizar y evitar las aglomeraciones que hacer que los chicos no vayan a clase", analizó en primer lugar.

Por otro lado, lanzó una fuerte crítica a "comentarios del presidente" Alberto Fernández, con quien se reunió hoy.

"Hay comentarios del Presidente que no puedo dejar pasar. Si se hubiera conseguido las 20 millones de vacuna para el fin de febrero hoy no tendríamos este problema. No tengo dudas que hay gente de Capital que se atiende en Provincia, pero históricamente el 30% de las camas de la Ciudad de Buenos Aires son para personas de la Provincia de Buenos Aires, para nosotros es un orgullo atenderlos y lo vamos a seguir haciendo. Por eso hay que informar con datos precisos. Yo les alcancé estos datos al Presidente hoy".

"La educación es esencial tanto como para los chicos como para los padres, para que puedan seguir teniendo su actividad laboral. Habíamos logrado un consenso con la sociedad de que lo último que teníamos que cerrar son las escuelas. El aula más peligrosa es el aula que está vacía", argumentó.

"Nunca le respondí a Axel Kicillof, no lo voy a hacer ahora", dijo sobre las críticas que le hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había manifestado en una conferencia de prensa que creía que "Larreta era diferente" pero que "es igual a Bullrich y a Macri".

