Victoria Donda logró mantenerse como interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a pesar del escándalo que protagonizó con su empleada doméstica, a la que le ofreció un plan social y un trabajo dentro del organismo si renunciaba a la labor en su hogar.

A casi tres semanas de lo sucedido, la funcionaria puede respirar aliviada, ya que se emitió el decreto que la confirma en su cargo por 180 días más dentro del sector con la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de gabinete Santiago Cafiero.

Pese a los constantes rumores de cambios en el gabinete, y a las críticas de Cristina Kirchner a los "funcionarios que no funcionan", Fernández optó por no agitar las aguas y dejar que el escándalo decante, por lo cual Donda se mantendrá en el cargo por los próximos seis meses. En ese lapso, en junio próximo, el INADI cumplirá una década intervenido, decisión que se tomó tras una violenta disputa entre su entonces titular Claudio Morgado y su vice, María Rachid.

El caso de la empleada

El abogado de Arminda Banda Oxa, empleada de Victoria Donda, dijo que la funcionaria no le pagaba los aportes patronales a la trabajadora doméstica de 62 años, y sostuvo que su situación era "irregular" y que le había ofrecido, a cambio, un plan social o una contratación en el INADI.

En diálogo con PERFIL, Donda desmintió esa acusación, sostuvo que la mujer trabaja en su casa desde el año 2016, y que "está registrada como corresponde". "Es una trabajadora de servicio en casas particulares, y está trabajando en mi casa desde el 2016. Está registrada, rechazo que digan que no lo está porque está registrada como corresponde", aseguró la ex diputada.

Frente a las críticas y la denuncia del letrado de la empleada doméstica por ofrecerle a la mujer un cargo en el INADI, Victoria Donda reafirmó a este portal que le dio esa posibilidad porque iba a renunciar a su trabajo y necesitaba el dinero: "Le ofrecí un contrato en el INADI para que entre a trabajar como maestranza, porque me dijo que su hermano estaba internado y que estaba mal", justificó.

El defensor de Arminda Banda Oxa, sostuvo que el conflicto comenzó cuando la mujer planteó la posibilidad de jubilarse. La carta documento que envió el letrado a la titular del Inadi, dijo, fue "por las deficiencias registrales y porque durante la cuarentena Victoria no se hizo cargo de los salarios cuando ellos no podían prestar servicio", según dijo en comunicación con Radio Rivadavia.

Luego el abogado agregó que la ex legisladora "contestó con ofrecimientos de planes o contrataciones en el INADI a cambio de su denuncia". El letrado denunció que la mujer trabajó para Donda 14 años y que durante diez no estuvo registrada formalmente: "No se hace cargo de sus obligaciones como empleadora y quiere trasladarle ese costo al Estado Nacional por alguna de esas figuras que le ofreció", reclamó. Para la funcionaria, "se están aprovechando de ella".

El decreto completo que confirma a Victoria Donda en su cargo

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2021

VISTO el artículo 99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días la intervención del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dispuesta por el Decreto Nº 756 del 10 de junio de 2011 y prorrogada en último término por el Decreto Nº 587 del 8 de julio de 2020.

ARTÍCULO 2º.- Dase por prorrogada, a partir del 7 de diciembre de 2020, por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, la designación de la doctora Victoria Analía DONDA PÉREZ (D.N.I. Nº 18.843.832) como Interventora del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, dispuesta por el Decreto Nº 57 del 13 de enero de 2020 y prorrogada por el Decreto Nº 587 del 8 de julio de 2020.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo

e. 19/01/2021 N° 2397/21 v. 19/01/2021

RI/FF