El presidente Alberto Fernández toma unos días de descanso con Fabiola Yáñez en la residencia presidencial de Chapadmalal en medio de la polémica por la vuelta a clases presenciales, los cuestionamientos al plan de vacunación y los diversos reclamos por la crisis económica. Lejos de traerle calma, el viaje le generó una nueva controversia al jefe de Estado, a raíz de una foto con su perro Dylan, que generó un reclamo opositor: "Elimine esas fotos, presidente".

Ocurre que el can presidencial, uno de los protagonistas de la campaña de Alberto Fernández en 2019, tuvo un vuelo iniciático a bordo del helicóptero presidencial junto a su dueño. El presidente no publicó la foto en sus redes sociales, pero la imagen apareció en la cuenta de Instagram del propio Dylan. "Alberto me llevó a volar por primera vez en helicóptero. Fuimos a Chapadmalal. ¡También va a ser la primera vez que conozca el mar!", escribieron quienes manejan la cuenta del perro.

Si bien la foto tuvo comentarios positivos en Instagram, comenzó a generar repudio una vez que llegó a Twitter. La propia primera dama Fabiola Yáñez, que también publicó una foto del presidente con su can, se dedicó a responder las diversas críticas que generó el tema.

"Te parece mal que un presidente descanse, o no tenías nada mejor que hacer que escribir por escribir. Pensá", replicó la pareja de Fernández en uno de los comentarios de repudio.

Críticas de Juntos por el Cambio

Como no podía ser de otra forma en pleno año electoral, dirigentes de la oposición tomaron el tema para cuestionar a Alberto Fernández. Además de los diversos usuarios y trolls que rechazaron la foto, desde Juntos por el Cambio reprocharon que se publique en el contexto de la crisis económica y la pandemia.

"Elimine estas fotos Presidente, tenga pudor republicano y hágalo por respeto a los argentinos que sufren las consecuencias de la pandemia y su cuarentena o por sensibilidad por quienes viven en la pobreza. En el país no hay margen para vuelos de bautismo de Dylan", escribió el diputado nacional de la UCR Luis Petri.

Elimine estas fotos Presidente, tenga pudor republicano y hágalo por respeto a los argentinos que sufren las consecuencias de la pandemia y su cuarentena o por sensibilidad por quienes viven en la pobreza. En el país no hay margen para vuelos de bautismo de Dylan pic.twitter.com/qVHl2uSdd5 — Luis Petri (@luispetri) January 16, 2021

Otro de los cuestionamientos vino de parte de Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, que vinculó el tema a las denuncias contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. "Bajá del helicóptero y hacete cargo @alferdez o dejale la presidencia al perro. Esto es Formosa bajo la dictadura de Insfrán DONDE VIOLAN DDHH sistemáticamente hace décadas", reprochó la exlegisladora del PRO.

Bajá del helicóptero y hacete cargo @alferdez o dejale la presidencia al perro. Esto es Formosa bajo la dictadura de Insfrán DONDE VIOLAN DDHH sistemáticamente hace décadas https://t.co/yb0NaCFAOb — soy laura #AbranLasAulas 🇦🇷 (@lauritalonso) January 16, 2021

FF