Tras las críticas de Margarita Barrientos, Macri encabeza la cena anual de la Fundación

Mauricio Macri tendrá este jueves 29 de agosto una agenda cargada de reuniones tras los anuncios del miércoles del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que comunicó una serie de medidas con el objetivo de darle un poco de calma a la delicada situación económica. En ese marco y tras los anuncios, la jornada del primer mandatario de hoy cerrará con su participación en la cena anual que realizará la Fundación Margarita Barrientos, días después de las críticas de la fundadora de Los Piletones al jefe de Estado por la situación social.

Pasadas las 20:30, el líder de Juntos por el Cambio participará de la cena anual de la Fundación, que será en La Rural. Semanas atrás, luego de los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Margarita Barrientos apuntò al Presidente por “la tardanza” en implementar el paquete de medidas para ayudar a las clases con menos recursos, y por haber escuchado más a los miembros de su equipo que a sus votantes.

Barrientos consideró que “las medidas anunciadas por Macri llegan demasiado tarde” y sostuvo que el jefe de Estado, con quien supo forjar con el correr de los años una muy buena relación, desoyó sus consejos. "Mucha gente que lo quería ya no lo quiere. Yo le dije que tenía que escuchar menos a su entorno y más a la gente". Sin embargo, la referente social reafirmó su apoyo al mandatario pese a la difícil situación económica. “Siempre confié en que Macri iba a sacar el as bajo la manga, pero en los últimos tiempos la situación ya no era la misma", agregó.

El reproche de Margarita Barrientos: "Las medidas anunciadas por Macri llegan demasiado tarde"

En la agenda del mandatario, además, a las 10:00 está prevista una reunión con el presidente de ACIERA, Rubén Proietti, representante de la entidad que agrupa a las instituciones que profesan la fe evangélica cristiana. Cabe destacar que el pasado martes, Mauricio Macri recibió a la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina encabezada por su presidente, monseñor Oscar Ojea; quien acudió acompañado por el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli y el secretario general y obispo de Chascomús, monseñor Carlos Malfa.

Allí, el mandatario acordó "fortalecer la asistencia alimentaria" ante la crisis socioeconómica que vive la Argentina. En el encuentro se analizó el contexto social y coincidieron en la necesidad de profundizar el diálogo y generar consensos: el jefe de Estado asumió el compromiso de trabajar por la unión y la paz de los argentinos, y en ese sentido pidió la colaboración de la Iglesia, que es un actor fundamental para ayudar a la cohesión social.

Macri se reunió con la Iglesia y acordó "fortalecer la asistencia alimentaria" ante la crisis

La agenda oficial de Macri continuará pasadas las 10:30, el jefe de Estado encabezará la reunión de Gabinete Nacional, y a las 15:00 mantendrá una reunión de seguimiento de la Secretaría de Turismo en Casa Rosada, y la jornada seguirá a las 16:30 con una reunión con grupo de empresarios.

A.G./ EA