El diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal en la Cámara Baja, salió a responderle este lunes al presidente Javier Milei después de que calificara su discurso como la imagen "más repugnante y miserable" de la política. "Cuidado con seguir agitando la violencia", alertó el legislador nacional.

"Él dijo, ‘Milei cree que gana con el veto, pero pierde’. Él piensa en términos de la vieja política, en términos populistas", había manifestado el Jefe de Estado durante una entrevista con el periodista Franco Mercuriali para TN, en referencia a la intervención que tuvo el exsenador durante la sesión especial que confirmó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, sobre el cual Pichetto se manifestó en contra.

"No por nada fue el jefe de la bancada del kirchnerismo en el Senado durante bastante tiempo. Piensa en la toma de decisiones mirando las encuestas", lo cuestionó el fundador de La Libertad Avanza (LLA), que calificó sus dichos como "la imagen más repugnante, rastrera y miserable".

Entonces, el referente de Encuentro Federal, cuyo bloque fue importante en el diálogo para la sanción de la Ley Bases para acompañar una buena parte de las reformas, utilizó sus redes sociales para contestarle al Presidente. "Respecto al comentario de Milei sobre mi discurso: lo único miserable es la realidad en la que viven muchos argentinos", dijo.

En esa línea, rememoró las palabras que manifestó en el recinto cuando pidió al Gobierno libertario que explique el rumbo económico planteado. "Le incomodó lo de la tablita de (el exministro de Economía, José Alfredo) Martínez de Hoz y Ricardo Arriazu durante la Dictadura. Lamentablemente, se parece mucho al crawling peg de (el actual titular de Economía, Luis) Caputo", escribió en su cuenta de X.

Durante el tratamiento del veto a los fondos universitarios, Pichetto había lamentado: "¿Qué es lo que expresan con este plan económico? ¿El ajuste al estilo de Martínez de Hoz? Con un dólar fijo al estilo de la tablita, con libre importación de productos chinos. Ahora abrieron las exportaciones chinas. Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la Aduana, acá abrimos alegremente".

El también excompañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones 2019, había definido al programa económico de Milei como "un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación y una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar del Estado argentino".

El ataque de Javier Milei a Marcelo Bonelli

En otro tramo de su mensaje, Pichetto se refirió al ataque de Milei a periodistas, puntualmente a la crítica que realizó contra Marcelo Bonelli, uno de los conductores del programa A Dos Voces (TN), a quien acusó de "mentir descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo, ministro de Salud".

"Lo trató de 'chorro'. Bonelli llamó llorando, diciendo ‘¿cómo el Presidente va a hacer eso?’. Dijo que se lo había dicho (el asesor) Santiago Caputo. Me resultó raro, Lo llamé y le pregunté, y efectivamente me contó que no habla con él", detalló sobre un incidente en el cual el comunicador explicó que "no trató a nadie de corrupto".

"Hubo fuerte complicidad en los medios y los periodistas mintiendo abiertamente por dinero en contra de una persona, metiéndose con mi familia, mis perros y con todos", agregó también el líder libertario, que consideró que fue víctima de "la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad" durante los comicios de 2023.

"También es miserable la actitud del periodista que lo entrevistó, incapaz de defender a un colega del mismo medio", lanzó Pichetto contra Mercuariali. "Cuidado con seguir agitando la violencia", concluyó el diputado.

