Trasladan los restos de De la Rúa a una casa velatoria en Nuñez

El Congreso de la Nación se vistió de luto por el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Al velorio asistieron dirigentes de todos los partidos políticos, aunque los funcionarios del Gobierno y la Unión Cívica Radical (UCR) fueron quienes tuvieron mayor convocatoria para despedir a los restos del ex mandatario.

El primero en llegar fue el presidente Mauricio Macri, que llegó acompañado por la Primera Dama, Juliana Awada. Entraron al Palacio Legislativo alrededor de las 15.30 y se retiraron poco más de 10 minutos después tras darles sus condolencias a la viuda Inés Pertiné y los hijos Antonio, Fernando y Agustina. Luego, a las 16, el velatorio se abrió para el público en general.

Juliana Awada acompañó a Macri a despedir los restos de De la Rúa. FOTO: Marcelo Silvestro y Ernesto Pagés

En ese momento, comenzaron a llegar otros miembros del Ejecutivo como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la vicepresidente, Gabriela Michetti, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el canciller Jorge Faurie, los senadores nacionales Esteban Bullrich y Luis Naidenoff, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga y el vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, entre otros.

Asimismo, también estuvieron presentes varios dirigentes radicales como el ex ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín y ex diputado nacional, Juan Manuel Casella, el ex ministro de Defensa en tres oportunidades -una de ellas durante el gobierno de De la Rúa, designado luego de tener a su cargo la Secretaría General de la Presidencia-, Horacio Jaunarena, el diputado nacional Mario Negri, el abogado y ex ministro de Justicia de De la Rüa, Ricardo Gil Lavedra, y el ex jefe de Gabinete de De la Rúa, Chrystian Colombo, entre otros.

Los restos de Fernando de la Rúa son velados en el Congreso

A su vez concurrieron algunos ex funcionarios del ex mandatario radical, como Rafael Pascual, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante su gestión, y el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini.

Otros dirigentes, como los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) no fueron de la partida pero enviaron coronas de flores fúnebres que adornaron los pasillos contiguos al Salón de los Pasos Perdidos.

"Lo vamos a despedir como corresponde, era un patriota que dio todo por el país", expresó Pertiné antes de que comenzara formalmente el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos. La ceremonia se realizó a cajón abierto, con el bastón y la banda presidencial que utilizara el ex presidente colocados junto al cuerpo, y un crucifijo detrás.

El velorio se realizó en el Congreso de la Nación. FOTO: Marcelo Silvestro y Ernesto Pagés

El exmandatario radical falleció este martes 9 de julio a los 81 años luego de una larga batalla contra una afección cardíaca que se agravó en las últimas horas.

El cordobés se encontraba internado en la Clínica Fleming desde el 28 de enero y luego fue trasladado al instituto Fleni de Escobar. En la noche del lunes se había informado que se encontraba "en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal".

A las 20, los restos de De la Rúa serán trasladados a la sala de velatorios O'Higgins, en el barrio de Núñez, donde quedará en guarda hasta mañana, y desde allí a las 11 saldrá el cortejo al Parque Memorial, en Pilar, para su inhumación.

ED/MC