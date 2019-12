Un asesor del dirigente de la izquierda española será funcionario de Alberto Fernández

Un importante asesor del partido político español de izquierda Podemos pasará a integrar el Gobierno de Alberto Fernández. Se trata de Pablo Gentili, quien hasta ahora se desempeñó como jefe de Gabinete del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y será el nuevo secretario de Estado dependiente del Ministerio de Educación, según anunció él mismo en una carta.

"Vuelvo a la Argentina, de donde nunca me he ido", escribió en su cuenta de Twitter. En España, contó "pude realizar con Pablo Iglesias una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Se abre una nueva etapa en España y Argentina". Además de asesor político en España, Gentili trabajó como director del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es considerado como uno de los expertos mundiales en educación e inclusión, dice el diario español La Vanguardia.

"Fui llamado a sumarme a la gran gesta democrática y popular que se inicia en la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández. Su futuro Ministro de Educación, Nicolás Trotta, me invitó a asumir una Secretaría de Estado", señaló Gentili. “La decisión no ha sido fácil. Fue una de las más difíciles de mi vida. Unidas Podemos me recibió con generosidad, cariño y solidaridad. Desde el principio, me sentí uno más de este gran colectivo”, explicaba.

El nuevo funcionario es argentino y ocupará la responsabilidad por "la cooperación educativa internacional del país, así como de las acciones prioritarias del Ministerio en la promoción del derecho a la educación desde el campo de la cultura, las políticas de igualdad, los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo, la participación y la movilización de la sociedad civil, las luchas por la memoria y la diversidad", según explica en su carta.

Sin embargo, señala que la decisión "no fue fácil" y recuerda que su cargo en Podemos y en la política española "fue una oportunidad inmensa" que agradece "con emoción" y que "jamás olvidará". "Vuelvo a la Argentina después de casi 30 años. Es extraño volver al lugar del que no te has ido nunca. Pero necesito regresar a una América Latina donde renace el futuro, al mismo tiempo en que persisten brutales violaciones al estado de derecho democrático, frente a la pasmosa indiferencia de las naciones más poderosas del mundo", concluye el político.

“Vuelvo a un país que, unos pocos años atrás, abría oportunidades y generaba condiciones de bienestar a su gente, y que ahora tiene más del 40% de su población por debajo de la línea de la pobreza, donde el 60% de los niños y niñas (esos niños y niñas que atiende el Ministerio de Educación de mi país) viven en hogares pobres o muy pobres", dice la carta publicada en la prensa española.

"Vuelvo a América Latina, la región más desigual y más violenta del planeta", agregaba. "A la tierra arrasada por las oligarquías, por el imperio de la injusticia. Vuelvo a la América Latina del desprecio a la vida de los que menos tienen, de las mujeres, de los jóvenes, de las poblaciones negras e indígenas, de los excluidos, de los olvidados, de los que solo han masticado humillación y maltrato".

Por su parte, Pablo Iglesias le dedicó unas palabras en sus redes sociales para agradecer públicamente su labor: "El Gobierno argentino se lleva a un grande. Me enorgullece que ahora vayas a poder servir a tu patria, defendiendo como siempre la democracia, los derechos humanos y la educación. Gracias por todo amigo, compañero. Aquí tendrás siempre tu casa", escribió.

