La prensa internacional destacó los gestos de Cristina Kirchner y los desafíos de Alberto Fernández

Algunos de los principales medios extranjeros destacaron este miércoles los grandes y "preocupantes" desafíos económicos que enfrentará el presidente Alberto Fernández. Al informar sobre la ceremonia de trasmisión de mando, El Mundo de España dijo que "debe acertar, y pronto" con sus medidas económicas, mientras el Financial Times asegura que el mandatario tiene como "desafío urgente" evitar el noveno incumplimiento de la deuda.

Otros portales remarcaron la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus gestos durante la ceremonia y la influencia que mantendrá en el nuevo gobierno: "Sus gestos de este martes no ayudaron a alejar las suspicacias" de los inversores, opinó la agencia estadounidense AP, mientras The Washington Post manifestó que la presencia de Cristina no despeja "dudas sobre el alcance de su influencia".

El Mundo

“El hoy presidente le debe mucho a su ahora vicepresidenta, y en su discurso de toma de posesión dio señales de que comenzará a pagar esa deuda. "Hemos visto detenciones indebidas y persecuciones arbitrarias. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que persigue y decide según los vientos políticos de turno", dijo Fernández”.



“Fernández debe acertar, y pronto, con la economía. La herencia de Macri, el primer presidente civil y no peronista en 91 años en terminar su mandato, es de un 55% de inflación anual y una profunda recesión. El nuevo jefe de Estado prometió "poner dinero en el bolsillo de la gente", y para ello es fundamental que Martín Guzmán, el joven ministro de Economía de 37 años, convenza a los acreedores, y sobre todo al FMI, de postergar el pago del capital e intereses de la deuda externa por al menos dos años”.



“Macri solventó el trance, más allá de que la marcha peronista atronara durante el acto institucional y de que Kirchner lo saludara con extrema frialdad. Fernández y Macri, en cambio, fueron gentiles, y hasta efusivos el uno con el otro, un dato no menor en la siempre intensa y polarizada vida política argentina”.

Financial Times

“Fernández, quien se convierte en el cuarto presidente peronista en gobernar Argentina desde el regreso de la democracia en 1983 enfrenta el desafío urgente de evitar el noveno incumplimiento de la deuda soberana del país después de una crisis monetaria el año pasado que provocó un rescate de $ 57 mil millones del FMI”.



“Es cierto que el país necesita crecer nuevamente, pero ¿a través de qué instrumentos? Corres el riesgo de que puedas ver un crecimiento, pero es de baja calidad y no un crecimiento duradero ”, dijo a FT Alberto Ramos, jefe de economía latinoamericana de Goldman Sachs. “¿Cómo se financia un déficit fiscal mayor sin acceso a mercados de deuda voluntarios y una relación con el FMI que está separada? La razón de por qué están en esta situación hoy es debido a un gran déficit fiscal”.



“Es una señal alentadora de que Fernández realmente no haya tomado una postura firme sobre el FMI. pero dicho esto, con los planes que ha establecido sobre el aumento de los subsidios, los recortes de impuestos y el gasto público en general alto, es difícil ver cómo el FMI estaría a bordo con todas esas propuestas. Es difícil ver cómo los tenedores de bonos podrían negociar un nuevo plan sin políticas creíbles de Fernández”, dijo Nikhil Sanghani, economista Economía del capital.

Associated Press

"Cristina Fernández de Kirchner no será una vicepresidenta decorativa y lo dejó claro el martes tras asumir su nuevo rol. Tanto por sus gestos como por las pasiones que enciende entre seguidores y adversarios, la mujer más influyente de la política argentina en la última década no pasó desapercibida durante la ceremonia de jura de Fernández, un exsubordinado suyo”.



“De forma voluntaria [Kirchner] fue protagonista de una de las escenas que reflejaron el recambio de poder: el saludo frío que le dispensó al presidente saliente, el conservador Mauricio Macri, frente a legisladores, funcionarios, diplomáticos e invitados especiales en el Congreso. La vicepresidenta no guardó las apariencias ante quien acusó de perseguirla y montar las causas judiciales en su contra por supuesta corrupción en su gobierno”.



“En contraste, el nuevo presidente se fundió en un sentido abrazo con Macri en el Congreso, tal vez un adelanto de que su estilo de gobierno evitará la confrontación que caracterizó a la exmandataria. La vicepresidenta, de 66 años, tampoco aceptó el bolígrafo que usaron Macri y su sucesor para firmar el libro donde dejaron asentado el cambio de gobierno. Ella le pidió a un secretario que le alcanzara su propio bolígrafo dorado”.



“La influencia de la exmandataria populista en el gobierno de Fernández es uno de los grandes interrogantes de la nueva etapa y una recurrente preocupación para los inversores que temen el regreso de las medidas intervencionistas que caracterizaron a los Kirchner. Sus gestos de este martes no ayudaron a alejar las suspicacias”.

Reuters

“Fernández asumió el martes la presidencia de Argentina con la misión de enderezar el rumbo de una economía en crisis que lo obligará a hacer un delicado equilibrio entre las amplias demandas sociales y las de los inversores. Con una inflación superior al 50% anual, una economía en recesión y una pobreza cercana al 40%, la renegociación de una deuda pública cercana a los 100.000 millones de dólares -que parece impagable en el corto plazo- será clave para el futuro de su Gobierno”.



“La presencia del presidente cubano de izquierda Miguel Díaz-Canel durante el acto de asunción y la ausencia del mandatario brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro daba un indicio de cuál será el alineamiento internacional de Fernández. El presidente argentino dijo igualmente el martes que buscará ‘construir una agenda ambiciosa’ con Brasil, más allá de sus diferencias con Bolsonaro”.



“Los fuertes sindicatos peronistas reclaman alzas salariales que permitan a los trabajadores recuperar el poder de compra que perdieron en los últimos años por la alta inflación, mientras que las organizaciones de desocupados piden un aumento de los subsidios para los más pobres. Si la economía no vuelve a crecer, difícilmente Fernández pueda satisfacer todas las demandas sin descuidar el equilibrio de las cuentas públicas”.

El País (España)

“Alberto Fernández ingresó en el hemiciclo, donde se congregaban diputados y senadores, empujando la silla de ruedas de la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, parapléjica. Fue un gesto simple, pero imprimió humanidad a la ceremonia”.



“Mauricio Macri tuvo que soportar que la nueva mayoría cantara a voz en grito la Marcha Peronista, y que su vieja enemiga, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le dispensara un saludo gélido. El ya ex presidente supo despedirse con elegancia. En estos tiempos, eso es mucho”.



“El presidente peronista estaba obligado a brindar un gesto inaugural de buen populismo, y Fernández suscitó un gran aplauso cuando anunció la intervención de la Agencia Federal de Investigación, cuyo historial reciente es siniestro, y la supresión completa de sus fondos reservados: ese dinero se destinará al plan contra el hambre”.

The Washington Post

“Asumió la vicepresidencia Cristina Fernández, de 66 años, una figura polarizadora que se desempeñó como presidenta de 2007 a 2015 y enfrenta varios cargos de corrupción desde ese momento. Su presencia ha generado dudas sobre el alcance de su influencia en la nueva administración”.



“El líder saliente, Mauricio Macri, se convirtió en el primer presidente no peronista en completar su mandato en 74 años, un hito visto como un signo de la democracia madura de Argentina. Los dos hombres se abrazaron después de que Macri le entregó a Fernández la banda presidencial y el personal, símbolos tradicionales de liderazgo”.



“Alberto Fernández se desempeñó como jefe del gabinete de Cristina Fernández durante el comienzo de su tiempo en el poder y muchos se preguntan si el nuevo vicepresidente ejercerá un poder descomunal en el nuevo gobierno. Ella y Alberto Fernández lo han negado”.

ABC (España)

“Fernández quería establecer con claridad y desde el minuto uno, las diferencias con Cristina Fernández. No debió ser fácil pero el resultado, al menos en su discurso de investidura, fue el deseado. El Fernández presidente supo hacer guiños a la oposición, a ‘los que me votaron y a los que no’, se esforzó en mantener un tono conciliador y cuando metió el bisturí en temas espinosos como el de la justicia, fue hábil para enviar, en simultáneo, mensajes para los jueces corruptos pero también para la mujer que tenía sentada a su izquierda”.



“El Fernández que promete ejercer el poder rechazó la prisión preventiva, ‘hasta que no haya sentencia’. El mensaje era un consuelo para la caterva de ex ministros y autoridades del Gobierno de Cristina Kirchner que todavía están presos por corruptos. En ese mismo discurso, el hombre que tendrá en su mano la posibilidad de una amnistía o un indulto para su vicepresidenta, si termina condenada, dijo algo que, quizás, no hizo feliz a la número dos del Ejecutivo: ‘Queremos que no haya impunidad ni para el ciudadano corrupto ni para el que lo corrompe’, aseguró. La viuda de Néstor Kirchner ojeaba el discurso sobre el papel con gesto adusto”.



“El abrazo y las confidencias [entre Fernández y Macri] marcaron una escena imposible de hacer extensible a la viuda de Néstor Kirchner. La actual vicepresidente retiró la vista con desprecio cuando el primer presidente no peronista de la democracia, que logró terminar su mandato, le tomó la mano para saludar. «No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro», diría el otro Fernández. Con él, es posible pero con ella…”

The New York Times

“Alberto Fernández es un peronista clásico: uno que trata de quedar bien con todos los que puede, que intenta integrar a cuantos más mejor. Comparado con la rispidez de los discursos kirchneristas, su tolerancia y amabilidad funcionaron como un bálsamo , y así consiguió navegar con cierta calma la transición hacia su presidencia. Pero ya no será suficiente; es fácil decirle a cada uno lo que espera oír; es mucho más complicado contentar a todos cuando hay que definir qué se hace y qué no”.



"Sobre el frente interno se escribe sin parar: cada movimiento de cada Fernández —Alberto y Cristina— se lee, se relee, se interpreta con una meticulosidad digna de los divanes que supieron asolar Buenos Aires. Parece que es el aspecto que más atrae a los analistas políticos habituales; no parece ser el aspecto que más influirá en la vida de esos millones de argentinos en problemas. Los Fernández y los suyos se pelearán, se disputarán lugares, cada cual ganará y perderá espacios y poderes y es probable que esas pequeñas victorias y derrotas no cambien gran cosa de las grandes cosas".

Estado de Sao Paulo (Brasil)

“Con una inflación superior al 50% anual, una economía recesiva y una pobreza cercana al 40% , la renegociación de una deuda pública de aproximadamente $ 100 mil millones, que parece no tener precio a corto plazo, será esencial para el futuro de su gobierno. "El desafío de Fernández es crear las condiciones de confianza con una maniobra rápida para que la economía vuelva a comenzar, y eso dependerá de lo que haga con la deuda", dijo el analista político Julio Burdman.



“Los altos precios alcanzarán el 55% este año. En este nivel, hace que el crecimiento sea inviable y reduce el poder adquisitivo de la población. Fernández ha indicado que tiene la intención de lanzar una especie de pacto entre empresas y sindicatos para mantener los aumentos de salarios y precios. La medida, dicen los analistas, puede funcionar al principio, pero no es suficiente”.

