Osvaldo Jaldo busca votos peronistas para garantizar la aprobación de la Ley Bases en el Senado

La Ley Bases obtuvo su media sanción y la expectativa sobre su aprobación se trasladó al Senado. Con eso en mente, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, busca sumar adeptos y aseguró que se dedicará a buscar votos peronistas para que el gobierno de Javier Milei pueda contar con "los instrumentos parlamentarios legales" que requiere.

"Voy a hablar con (el senador Juan) Manzur, voy a hablar con la senadora Sandra Mendoza. Seguramente podemos exponer cuáles son las situaciones y las necesidades en la toma de decisión, donde el país está necesitando los instrumentos parlamentarios legales para poder gobernar", indicó Jaldo en diálogo con Radio Mitre.

El dirigente de extracción peronista y aliado de Milei enfatizó que va a "seguir trabajando para que a este gobierno le vaya bien", pero que no se considera liberal sino "peronista no kirchnerista". Para el mandatario provincial, todo jefe de Estado necesita "el acompañamiento de un Parlamento, que no quiere decir aprobar todo y cualquier cosa", pero que le otorgue "las leyes necesarias, mínimas, que un Presidente necesita para poder gobernar el país".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Bajo ningún punto de vista puedo llevar al pueblo tucumano a una confrontación con el Gobierno nacional. Primero por una cuestión de respeto, de sentido común, y de la necesidad de gobernabilidad tanto nacional como provincial", explicó Jaldo.

Ley Bases: cómo quedará la situación de los empleados públicos si se aprueba en el Senado



Qué posibilidades hay de que Manzur apoye la Ley Bases

Para Jaldo, los senadores de Tucumán no tienen sus votos definidos. "Son ellos quienes de alguna manera tienen que decidir. Es una responsabilidad de ellos y es el voto de ellos", apuntó.

"Ahora, de la manera en la que el gobierno de Tucumán viene dialogando con el Gobierno nacional, de la manera en que los senadores son los representantes genuinos de la provincia, tendrían que ver y analizar cómo y de qué manera ayudan a la gobernabilidad a nivel nacional pero también cómo se defienden los intereses de la provincia de Tucumán", puntualizó.

Para lograr la aprobación en el Senado se necesita una mayoría que se compone con 37 de los 72 legisladores. La Libertad Avanza cuenta con siete senadores propios, el PRO tiene siete también y los aliados del bloque Cambio Federal tienen tres. La UCR cuenta con 13 votos, pero no se sabe aun si apoyarán en bloque o no.

"La verdad es que Manzur, ex gobernador de Tucumán, tiene una posición política de militancia y proyección nacional. Es vicepresidente del Partido Justicialista a nivel nacional, está dentro del bloque de los senadores que representan no sé si al peronismo, pero a un espacio que representa al peronismo en Buenos Aires", aclaró presentando elementos que pueden incidir en su voto.

RB / Gi