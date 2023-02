El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, volvió a manifestar su apoyo para que el gobernador Axel Kicillof renueve otro período en la provincia de Buenos Aires. El mandatario formaba parte de Juntos por el Cambio, pero la gestión nacional de Cambiemos lo reconvirtió políticamente.

En noviembre del 2018, Bordoni publicó en sus redes sociales su descontento con el gobierno del que formaba parte y comenzó su camino hacia la conversión. "Soy intendente de Tornquist, estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más. Estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país", redactó entonces, reclamando que no era el único intendente que pensaba de esa manera. Por entonces, el gobierno ya había solicitado el préstamo récord al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con la asunción del Frente de Todos en la Casa Rosada, Bordoni decidió entonces cambiar de rumbo y pasar del color amarillo al celeste. Ahora es un fiel aliado que pide la reelección de Axel Kicillof en territorio bonaerense y asegura que todo Tornquist apoyará al peronismo en las urnas.

“Sería productivo que los concejales del color político opuesto al que antes pertenecía yo, se fijen lo que ha hecho Axel Kicillof. Sin prometer nada, hace mucho tiempo se venía pidiendo la duplicación de la potencia de nuestra subestación trasformadora de energía y se hizo. ¿Y por qué no va a ser una realidad esto de reasfaltar? Me tienen sin cuidado lo que opinan y cuando las obras son realidades ni siquiera tienen un reconocimiento”, aseguró Bordoni en Sierras de la Ventana, donde se encontró con el gobernador.

“Seguramente Axel va a ser gobernador por cuatro años más. No tengo dudas", arriesgó en diálogo con la prensa, seguro de apoyar una segunda gestión del ex Ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el final, Bordoni se permitió una infidencia al relatar que el mandatario de Carmen de Patagones, identificado con el PRO, avalaba a la administración de Kicillof. “Con José Luis Zara hemos reconocido que esta gestión nos atendió mejor que la gestión anterior. Sé que a José le puede traer dolores de cabeza pero es una realidad”, concluyó.

Bordoni, el intendente converso que habló de los Macri

Luego de haber realizado su salto ornamental hacia el Frente de Todos, el intendente bonaerense develó en diversas entrevistas la relación que tuvo con la cúpula de Juntos por el Cambio mientras formó parte del espacio.

Fue así que relató como, en marzo del 2019, llegó hasta la Quinta de Olivos para criticarle a Mauricio Macri la implementación de los créditos UVA y los aumentos de la energía. "No era nada distinto a lo que pasó, pero no soy vidente, era lo que veía en la gente. Terminé de hablar, todos aplaudieron. Macri me respondió y me dijo que ese era el único camino, que lo iba a seguir porque después estaba el abismo", relató en diálogo con Infocielo.

Sus palabras sobre Jorge Macri, entonces intendente de Vicente López, fueron más duras: lo acusó de querer manejarle el distrito. "Una vez por mes se hacía un foro de intendentes de Cambiemos y siempre teníamos como orador a Jorge Macri, que era presidente del Grupo Bapro además de ser intendente de Vicente López. Él nos indicaba como teníamos que manejar nuestros distritos desde Vicente López", dijo primero.

Luego esgrimió que la decisión de la ruptura con JxC se originó durante la pandemia "porque mi billetera la manejaba Jorge Macri".

"Yo necesitaba siete millones de pesos, ya lo tenía arreglado con el ministro Pablo López. A mí me ponen como intendente del PRO y Jorge Macri me decía cuánto iba a necesitar, me mandan una planilla donde decían que eran unos 5 millones, pero Vicente López recibía 60 millones", se quejó Bordoni.

