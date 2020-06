Un médico asesor de Alberto Fernández se refirió a los runners como "millennials estúpidos"

Luis Cámera, médico y asesor del presidente Alberto Fernández, definió a quienes salieron a correr en forma masiva este lunes en la Ciudad de Buenos Aires como "unos millennials estúpidos". Mientras se debate la posibilidad de volver a una fase más restrictiva de la cuarentena en el AMBA, el profesional de la salud criticó el permiso dispuesto por el gobierno de la Ciudad, que autorizó a los porteños a hacer actividad física entre las 20 y las 8.

"El único asesor que habló en contra de los runners fui yo", afirmó el galeno al ser consultado sobre la medida, en declaraciones al programa Todos en la 8, por LT 8 Rosario. Y recalcó: "Encima son unos millennials estúpidos que no saben lo que estaban haciendo. Me da una rabia infernal. No tienen conciencia social". De acuerdo con Cámera, quienes salieron a trotar este lunes "son los mismos tipos que se fueron de vacaciones cuando arrancó la pandemia, y después pedían histéricamente rescátenme". Y aseveró: "Son tipos que lo único que hacen es mirarse y darse besos al espejo".

Sus críticas se extendieron a los porteños en general. "Esta histeria porteña nos está volviendo locos a todos. Ustedes son rosarinos. Yo soy correntino y sabemos que los porteños son insoportables. Se pusieron histéricos, parece que si no salían de sus casas se morían, y es es al revés. Hay una especie de sensibilidad comunitaria que no logran ver", afirmó.

Sergio Berni: "Me sentí un pelotudo cuando vi a la gente corriendo"

Por último, bromeó: "Si los porteños se vuelven locos tenemos que volver a la Confederación. Basta de aguantar a esta ciudad que está volviendo loco al resto del país. Lo digo en serio. Si suben los contagios por esos tarados que estuvieron corriendo, entonces recortemos el mapa, soltemos amarras y volvamos a la Confederación".

Las palabras del médico se dieron luego de que en los últimos días se viera gente corriendo y caminando sin respetar el distanciamiento social requerido; personas paseando perros; chicos jugando al fútbol, y hasta grupos de adolescentes sentados en los bancos del parque, como postales de las salidas nocturnas para la realización de actividad física en diferentes parques que permitió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El crecimiento de los casos (1.226 este miércoles 10 de junio) lleva al Gobierno nacional a evaluar una restricción al aislamiento. "Deberíamos volver a la cuarentena absoluta", planteó ayer el presidente Alberto Fernández.

De acuerdo a la información oficial, para las caminatas, hay que mantener cinco metros de distancia, mientras que para el running lo indicado son 10 metros. Para andar en bicicleta hay que dejar un espacio de 10 a 20 metros, según la velocidad del rodado, y para desplazarse con rollers o patines, también 10 metros. En cuanto a la distancia lateral entre una persona y la otra, deberá haber dos metros de distancia.

AB/FF