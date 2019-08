Se viralizaron tuits de una cuenta fake de Beatriz Sarlo con críticas a Macri

Días después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) un falso tweet de Beatriz Sarlo se viralizo en la red social Twitter, desde una cuenta que finge ser la escritora. En el comentario, la supuesta Beatriz Sarlo sostiene que "Macri es el peor presidente de la Argentina moderna". La ensayista desmintió tener cuenta en esa red social, y aseguró que el perfil no le pertenece.

“Además de por ser el peor presidente de la Argentina moderna, Macri será recordado por ser el Pierre Menard de Ricky Ricon en clave patética, neoliberal, populista y desesperada al mismo tiempo. Vergüenza ajena y horror”, dice la publicación del usuario @Beatriz_Sarlo, que tiene más de 8500 "me gusta" y casi 3000 retweets.

Al circular por las redes, la propia Beatriz Sarlo aclaró que la cuenta, que tiene más de 48 mil seguidores y está activa desde 2011, no es de ella. “No es mi cuenta porque no tengo cuenta bajo ningún alias, ni en Facebook ni en Twitter. Pero no me pareció que fuera necesario que hiciera una cuestión ni jurídica ni administrativa en las plataformas para liquidar esa cuenta. No soy una persona muy dada al pleiteo administrativo, pero sí dije muy claramente, todas las veces que me lo han preguntado, que esa no era mi cuenta”, dijo la escritora a Reverso.

El falso tweet que circula en las redes sociales. Foto: Captura.

Quien también aclaró el malentendido fue Javier Calvo, su editor y jefe de Redacción de diario PERFIL, a pedido de la ensayista de desestimar que los comentarios se le atribuyeran como suyos. “ALERTA SPOILER: Sarlo me pide que como su editor en @perfildiario aclare que esta cuenta es fake. Cumplo en informarlo”, aclaró Calvo desde su cuenta de Twitter.

ALERTA SPOILER: Sarlo me pide que como su editor en @perfildiario aclare que esta cuenta es fake. Cumplo en informarlo — Javier Calvo (@jcalvo100) August 14, 2019

Sarlo consideró que la cuenta adquirió visibilidad porque quien la administra “en vez de ser torpe es inteligente, cita a Borges y ha leído mis notas de opiniones sobre Macri". Sin embargo, desestimó iniciar cualquier tipo de acción legal para darle más visibilidad: "Si alguien se divierte con eso, que se se divierta: los vivos se dan cuenta de que no soy yo”, sostuvo al mencionado medio.

A.G./MC