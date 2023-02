Los movimientos sociales que integran el oficialismo cambiaron de idea y decidieron enviar "una delegación mínima" para acompañar desde la calle el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa que inaugurará las sesiones ordinarias.

"Una delegación mínima irá, pero ya aclaramos que no apoyamos la reelección", resaltaron fuentes del sector, a pesar de que en un principio habían decido no movilizar a la Plaza del Congreso.

La determinación de no asistir había sido tomada por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones que son parte del Frente de Todos y que tienen funcionarios dentro de la administración nacional, como Emilio Pérsico, el presidente de La Patria de los Comunes, y Daniel Menéndez, funcionarios del ministerio de Desarrollo Social.

No deseaban quedar envueltos en el proyecto de un sector del Frente de Todos de posicionar al presidente como candidato natural a reelegir.

"No hay gran entusiasmo de la militancia por el discurso de mañana del Presidente", dijo Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita.

"Entendemos el rol institucional que cumple la Asamblea y por eso una pequeña delegación estará presente. Nosotros hemos manifestado que la aventura de la reelección de Alberto no es viable, teniendo en cuenta que tenemos grandes dificultades en nuestro país", agregó.

En ese marco, precisaron que el cambio de postura se debe a la intención de "acompañar al Gobierno", ya que se trata de agrupaciones que son parte del Frente de Todos y que tienen dirigentes que forman parte de la administración nacional.

"La movilización es para apoyar el rumbo del Gobierno y los proyectos que se anuncien, además los que quedaron pendientes porque la oposición no los quiso tratar", remarcaron.

Además, las fuentes consultadas afirmaron que "se va a movilizar porque se acordó no vincular la marcha a la cuestión electoral", en medio de la interna oficial en torno a las candidaturas de la coalición gobernante.

De la movilización participarán los máximos dirigentes del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la UTEP, a excepción del secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, quien se encuentra con agenda el interior del país.

Solo unas horas antes de tomarse la decisión, el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, señaló que los movimientos sociales esperaban "una convocatoria centralizada" para concurrir a la Plaza del Congreso a respaldar al presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias y pidió al Frente de Todos que "no se aísle en cuatro paredes".

"Nos parece prudente encontrar caminos que no provoquen más tensión a la coalición que formamos parte. Esperábamos una convocatoria centralizada y hoy evaluaremos cómo es el devenir de la jornada de mañana", había dicho el también subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.

Menéndez se quejó de la "exacerbación en la discusión electoral" y remarcó que "la mejor presentación del Frente de Todos de cara a las elecciones es que los salarios le ganen a la inflación".

"Tenemos un par de meses para trabajar y revertir lo que sucedió en los últimos años", señaló el funcionario nacional, quien llamó a "construir un escenario de esperanza".

En ese sentido, el referente social advirtió sobre "la situación de descontento y desánimo que hay en la gente" y concluyó: "Yo flaco favor le haría a la gente si me metiera en esas discusiones que tienen que ver con aislarnos en cuatro paredes y no contactar con el reclamo de la gente, que es que les resolvamos los problemas".

El secretario de la seccional porteña de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, por su parte, explicó que el sindicalismo no iba a movilizarse al Congreso porque "no hubo ningún mensaje" para convocarlos.

"No hubo ningún mensaje de nadie para que mañana vayamos", sostuvo el referente sindical en declaraciones radiales. "No es porque no queramos, sino que no hubo ningún mensaje como que querían que vayamos al Congreso cuando hable el Presidente".

