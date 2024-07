Victoria Villarruel provocó un sacudón al pedir que un grupo de diputados libertarios de la Provincia de Buenos Aires "devolviera" sus bancas por haber votado un proyecto impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ahora, una de las legisladoras involucradas salió a responderle y comentó que la vicepresidenta fue "rebajada y arrastrada" a realizar sus dichos en las redes sociales.

"¿Cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por La Libertad Avanza votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más? ¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al Presidente Milei y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof? Siento vergüenza e indignación", manifestó anoche Villarruel en Twitter.

Recogió el guante la diputada bonaerense Constanza Moragues Santos, integrante del bloque Unión, Renovación y Fe en la Cámara baja provincial. La legisladora manifestó este viernes 12 de julio: "A partir de lo que dijo Villarruel, la vergüenza y la indignación la siento yo por ella, personal y políticamente".

En ese sentido, "Cony" Moragues lamentó que la vicepresidenta se planteaba como algo "bastante coherente dentro de LLA" con una trayectoria "más aceitada" pero termina "en la mediocridad de blasfemar por Twitter". Allí, manifestó sus diferencias con el Gobierno nacional y opinó que el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, "hacen caer a Villarruel" en "esta mediocridad paupérrima". Y lanzó: "Reducen la política a esto".

Además, deslizó una comparación entre referente libertaria y su antecesora. ¿Victoria Villarruel quiere jugar a ser Cristina Kirchner? ¿O qué le pasa? No voy a caer en lo que tanto criticamos, de pelear por Twitter", insistió en diálogo con el periodista Ramón Indart en Radio Splendid (AM 990).

"La misma Vicepresidenta, arrastrada y rebajada a plantear estas cosas en las redes sociales. ¿Por qué no se pone el país al hombro que tiene que conducir?", continuó Moragues.

Acto seguido, recordó los casos de Loan Peña, el niño desaparecido desde hace un mes en Corrientes, y de Bastián Montoya Escalante, el chico asesinado en la localidad de Wilde tras quedar en medio de un tiroteo entre motochorros. "Tenemos un chico de 5 años desaparecido, un nene de 10 muerto. Yo estoy haciendo mi trabajo", dijo la diputada.

Por otro lado, Moragues criticó el manejo de Milei con respecto a su Gabinete. "No es un secreto lo que ocurre. Vemos que cambian funcionarios cada cinco minutos. Esto es una locura, y yo no tengo comunión con la locura".

"No sé qué tanto sabe o no Javier Milei del proyecto. Da la sensación de que está más atento a su imagen y lo que se piensa de él, a lo que sucede con el país y el Gobierno. No lo puedo comprender", sentenció la legisladora provincial

El proyecto de la polémica

En otro tramo de la entrevista, Moragues Santos hizo referencia al proyecto de ley para crear la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud, un sistema de servicios de ambulancias a través de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense gracias al apoyo del bloque que integra.

"Nosotros el proyecto que votamos no es el de Kicillof. El que apoyamos es el que presentamos con modificaciones. Es hacerle un trabajo a las propuestas independientemente de quién las presente", explicó acerca de la iniciativa que ahora será tratada en el Senado bonaerense.

Y añadió: "Acompañamos proyectos que a nuestro criterio den un bien a la sociedad". Por otro lado, sostuvo: "Dicen que la oposición acompañó el endeudamiento de Axel Kicillof y nosotros lo rechazamos, y a día de hoy nos siguen difamando con que apoyamos todo a Kicillof. ¿A dónde queda la realidad de lo que uno está haciendo? ¿vamos a vivir en una ficción?".

Finalmente, aclaró que no ingresó "a la Cámara por la lista de La Libertad Avanza", y acusó a Villarruel de saberlo, ya que Moragues fue electa diputada provincial en 2021 por el espacio de José Luis Espert, en ese momento distanciado del actual mandatario.

