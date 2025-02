Una salida polémica y una llegada que genera ruidos e incertidumbre

Fernando Brom todavía no arribó de manera oficial a la Subsecretaría de Ambiente pero ya está envuelto en ruido: sus declaraciones sobre los incendios en la Patagonia, con críticas a la gestión del Gobierno en materia de prevención de incendios, no cayeron para nada bien en la Casa Rosada. Y su designación todavía se encuentra en stand by.

En la administración Javier Milei no hay ni un milímetro para el disenso o para expresar una idea distinta al paradigma oficial. Lo supo muy bien en la última semana Mariano de los Heros, extitular de la Anses, eyectado de su cargo de manera intempestiva por haber anticipado cambios en el sistema previsional. Algo que el jefe de Estado no toleró.

Y lo comprendió, con reproches de por medio, Brom, que fue anunciado como el futuro reemplazante de Ana Lamas en el área. Aunque su entrevista radial de ayer a la mañana, sorpresiva, sin planificación, disparando contra la política oficial al señalar falta de planificación y recursos en materia de incendios, con varios minutos hablando de su vida personal por si fuera poco, generó incomodidad en la plana mayor del oficialismo e interrogantes sobre si debe o no desembarcar en el área. Con distintas opiniones sobre su futuro.

Si la primera plana de la gestión libertaria no activó la guillotina tras la nota de la polémica, que mereció una contundente explicación por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su última conferencia de prensa, fue simplemente para no contaminar la agenda pública con otra dimisión más como las que suele ejecutar el Gobierno, sin contemplaciones ni segundas oportunidades para aquel funcionario que no se ajuste al libreto de La Libertad Avanza.

Hay algo seguro para Brom: si llega a figurar en el Boletín Oficial como subsecretario, no volverá a ofrecer declaraciones públicas. Según Adorni, lo que dijo el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fueron “expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función”.

“Cuando Brom efectivamente tome conocimiento de cómo hemos manejado la gran cantidad de ayuda y soporte que hemos dado, seguramente tenga una opinión más atinada”, agregó el vocero en referencia a que el hombre del INAI comentó suelto de cuerpo que “hay que prevenir” los incendios. “Evidentemente no lo hemos hecho bien”, graficó sobre la tarea del oficialismo.

En cuanto a la naturaleza de los incendios, Brom reconoció que algunos son inevitables, como los que se originan por rayos, un fenómeno que también ha provocado devastadores incendios en California y en distintas regiones de Argentina. No obstante, enfatizó que se debe mejorar la capacidad de respuesta con brigadistas y sistemas de alerta temprana.

Además, planteó que “hay tareas que deben tener no solamente una previsión sino una presupuestación adecuada”. “Muchas veces no están los recursos en el lugar y en el momento que tienen que estar”, aseguró el hombre vinculado a los negocios de las empresas alimenticias y que el área para la que fue anunciado depende de Jefatura de Gabinete.

Brom, a su vez, respaldó la decisión de declarar a la organización mapuche RAM como terrorista. “El terrorismo debe ser judicializado y combatido. Acá ya no se trata de derechos humanos”, afirmó el subsecretario. En este sentido, consideró que “cuando se ideologiza y politiza lo que originalmente son derechos humanos, se transforma en un negocio”.

Por si fuera poco, le dedicó varios pasajes de la nota a hablar de su vida personal en medio de los incendios que azotan a la Patagonia. Específicamente, contó sobre su pasado como músico y la composición. En Balcarce 50, conscientes de que el tema incendios tiene un impacto muy importante en la sociedad, sobre todo en redes sociales, quieren que los funcionarios eviten expresiones que puedan ser objeto de cuestionamientos en medio de un contexto complejo.

Cannabis medicinal: anuncio y críticas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno eliminará al menos 300 mil permisos del REPROCANN, el programa de cannabis medicinal que lucha contra el narcotráfico, mientras que diversas organizaciones salieron a marcar postura y criticaron la medida.

La ministra señaló que coordinó un equipo junto a su par de Salud, Mario Lugones, para revisar los permisos y afirmó: “Vamos a dar todo de baja. Vamos a empezar de cero porque hecha la ley, hecha la trampa. Es ley el cannabis medicinal, no el desvío de marihuana hacia el mercado ilegal”.

“En el 2019 se votó la Ley de Cannabis medicinal para una sola enfermedad. Durante el gobierno de Alberto Fernández se dieron 300 mil permisos para sembrar marihuana y más de 30 mil que podían sembrar para venderles remedios a otros, remedios que no están avalados por ANMAT, que son caseros”, explicó la funcionaria a cargo de la cartera de Seguridad.

En este marco, diversas ONGs, pacientes con fibromialgia, oncológicos, epilepsia, problemas motrices y con insomnio expresaron su preocupación y criticaron el anuncio señalando que muchas personas acudirán al mercado ilegal.

Según consta en la página web del Ministerio de Salud, el REPROCANN “es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor”.