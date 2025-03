UxP en campaña: listas sin CFK y Massa, un encuentro obligado con Kicillof y la campaña con la inseguridad de fondo

Si el cierre de listas fuese este sábado a la medianoche, Cristina Kirchner y Sergio Massa no serían candidatos. Ninguno de los dos cree que tienen que serlo. De los dos, el tigrense plantea el escenario más optimista. No cree que sea necesario aparecer bruscamente en el escenario público, ni ser candidato. ¿Por qué? La elección en la provincia de Buenos Aires está garantizada, pero va más allá: prevé un triunfo del peronismo a nivel nacional.

Los números que maneja la oposición muestran un sello violeta fuerte. Reconocen que la base de La Libertad Avanza tiene un 25% de intención de voto en cada una de las provincias. Pero no hay más nada. La pelea será Milei o el peronismo. Y, según Massa, Milei no hizo nada hasta acá para atraer a los votantes que en la presidencial apoyaron a Unión por la Patria.

Pero mucho antes, los dirigentes de Unión por la Patria deberán resolver diferentes internas territoriales que atraviesan en distintos territorios y, en algunos, con disputas que datan desde mucho antes de la derrota electoral de 2023.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La que se lleva todas las miradas es la disputa bonaerense con Cristina Kirchner y Axel Kicillof como protagonistas. La titular del PJ nacional decidió regresar a Buenos Aires desde El Calafate en el vuelo del miércoles por la tarde, desairando así la invitación de la gobernación bonaerense a la inauguración de ese mismo día de las sesiones ordinarias. También había sido invitada a la conferencia de prensa en la que el mandatario provincial le respondió a Javier Milei por la amenaza de intervenir la provincia.

“Cristina ¿por qué no levantas el teléfono si sabes que con un llamado Axel está acá sentado?”, le preguntó un dirigente. Apenas sonrió y respondió que no era así. No dice más nada. Ese contacto se hace esperar, CFK sintió el golpe de alguien que nunca creyó que se lo daría.

La última reunión que tuvieron la titular del PJ, Massa y Kicillof fue a fines del año pasado (con un Máximo Kirchner que entraba y salía). No salió del todo bien, por lo que decidieron volver a encontrarse este año. El cronograma electoral apura esa inevitable reunión ya que, una vez que se suspendan las internas obligatorias, los tres volverán a discutir el desdoblamiento electoral.

CFK no quiere desdoblar, Kicillof quiere hacer las elecciones provinciales entre junio y julio, y Massa patearlas para después de los comicios de diputados nacionales. El excandidato presidencial no sólo alega que el gobierno nacional llegará con más problemas en el rumbo económico para esa fecha, sino que también habrá mayores fisuras expuestas entre La Libertad Avanza y el PRO después de la pelea en Capital Federal.

La discusión de nombres para la lista de diputados nacionales será aún más adelante. Massa le planteó a CFK patearla recién para mayo. Los candidatos deberían estar resueltos recién para mediados de agosto. No hay apuro porque, dicen, los números se terminaron de acomodar para el peronismo con el reciente anuncio de Elisa Carrió. Si la postulación de Facundo Manes es celebrada (y abombada) por La Libertad Avanza, la de la líder de la Coalición Cívica es festejada por Unión por la Patria.

Según los números libertarios, cada diez votos, Manes recibe 7 de votantes progresistas que podrían ir al peronismo si su foto no apareciera en la nueva Boleta Única de Papel que se estrenará en estos comicios. Y según los cálculos de UxP, los votos que pescará Carrió serán de electores a los que el peronismo les resulta más que antipático, es decir, que le restan a LLA y al PRO. “En la provincia vamos a sacar 40%”, desafía Massa en la intimidad. Incluso trabajarán sobre esos votantes de Manes llevándolo a la derecha para que le reste más puntos a Milei y que a Unión por La Patria.

Massa dedica parte del día a la actividad privada con asesoramientos en el exterior (En Argentina no puede hacerlo por dos años después de su paso como ministro de Economía) y otra parte la sigue ocupando con la política. En medio de alguna reunión, recibe el llamado de un titular de un organismo internacional. “¿Qué es esto?”, le pregunta sobre un movimiento reciente del gobierno argentino que busca entender.

Su reaparición pública fue con un tema que le queda cómodo: la seguridad. Marcó posición sobre los últimos asesinatos en el territorio bonaerense y la propuesta del jefe de Estado de intervenir la provincia. Sabe que será el tema más difícil que el peronismo atravesará en campaña. "La discusión será si es culpa del avance del narcotráfico o de la maldita policía", dice. Kicillof ya empezó a remarcarlo: Nación es la responsable. Un año atrás, Massa le acercó un plan a Kicillof: poner un secretario de seguridad por departamental. Sigue pensando en ese plan descentralizador.

También da la pelea a nivel nacional. Esta semana envió al diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, a la reunión del bloque a plantear que se debe acompañar el proyecto de la baja de imputabilidad agregando que el Gobierno nacional debe garantizar los fondos para su implementación y funcionamiento. El legislador quedó bastante solo. Una de las autocríticas que hace Massa es que el peronismo quedó atrapado por el acompañamiento de muchas minorías que terminaron copando la agenda, pero esas minorías no construyeron mayorías. Seguridad, piquetes, planes sociales. Todos temas en los que, si hubiera ganado, hubiera avanzado.

Massa reaparecerá el 15 de marzo en un encuentro nacional del Frente Renovador. Pero está convencido de que no debe ser candidato. CFK tampoco. ¿Cómo ganan? “Si los tres presentamos los candidatos y salimos a apoyarlos, los candidatos quedan posicionados en 48 horas”, evalúan. Hoy, ninguno de los dos se anota. Pero insisten: hablaremos en mayo. Evalúan que no importarán los candidatos tanto como "destruir" al otro. Las campañas, en el mundo, vienen siendo negativas y esta no será la excepción.

en desarrollo