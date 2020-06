Vecinos de La Angostura preocupados por la visita de Alberto Fernández y su comitiva

La visita de Alberto Fernández a la localidad de Villa La Angostura generó críticas y polémica en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus. Vecinos del lugar se mostraron preocupados por el temor a contagios durante su estadía, y denunciaron que la comitiva que lo acompañó habría incumplido los protocolos de distanciamiento social. Es porque en esa localidad no registran desde hace tiempo ningún caso.

El Presidente estuvo el sábado acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, con quien recorrió las instalaciones de una planta de tratamiento de líquidos cloacales, y luego encabezó una conferencia de prensa.

Por la noche, junto a la primera Dama, Fabiola Yáñez, se alojaron en la residencia presidencial El Messidor, y al día siguiente, tras un almuerzo con el mandatario provincial, viajaron a Bariloche para luego regresar a Buenos Aires.

La manera en que se movió la comitiva del jefe de Estado generó quejas de algunos habitantes de Villa La Angostura, que criticaron que durante la conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de esta ciudad, la seguridad presidencial y los asesores de Fernández no habrían cumplido con las medidas de prevención sanitarias en el marco de la pandemia.

Días atrás, en su visita a Formosa, la imagen de un saludo fraternal, con besos y abrazos entre el jefe de Estado y el mandatario provincial Gildo Insfrán ya había generado cuestionamientos, debido al aislamiento que rige en todo el país.

"Hoy se tiró por la borda todo lo que veníamos haciendo desde que empezó la cuarentena. No hubo protocolo, no hubo distanciamiento, anoche (en referencia al viernes), más de 20 personas cenando en un restaurante de la avenida, gente hospedada en varios establecimientos. No entiendo la necesidad de hacer esto en este momento", denunció un usuario de Facebook en la cuenta oficial de la Municipalidad.

"Nos exigen la cuarentena, los protocolos y toda esta gente que va y viene como si nada de lugares con casos de contagios", criticó otro de los vecinos.

Fabio Stefani, intendente de Villa La Angostura, dispuso en abril que los vecinos que viajaran a las localidades cercanas deberían aislarse durante 14 días a su regreso. La preocupación tiene que ver con que en localidades chicas, la capacidad de atención sanitaria es mucho menor en comparación con la de grandes centros urbanos, por lo que se pondría en riesgo el sistemas de salud en caso de un contagio masivo.

María Eugenia, una comerciante de Villa La Angostura, manifestó su preocupación por el comportamiento de la comitiva durante la visita. “Estamos indignados, sentimos que no nos cuidaron”, dijo este domingo en diálogo con el canal Todo Noticias. “Nos pareció que fue una falta de respeto, creemos que no hacía falta que vinieran en este momento, cuando hace 80 días que no estamos cuidando, cumplimos con las restricciones y no tenemos casos”, expresó.

En tanto, un grupo de 24 profesionales de la salud de Villa la Angostura publicaron una carta donde manifestaron su preocupación por el ingreso de decenas de personas que acompañaron en la comitiva al presidente de la Nación, que no cumplieron con la cuarentena dispuesta para todos al llegar a la localidad.

“De nuestra mayor consideración y respeto, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación ante el ingreso a nuestra ciudad de decenas de personas provenientes de zonas con alta circulación viral, sin aparente motivo de fuerza mayor que lo justifique, sin exigencia de aislamiento respiratorio y realización de reuniones sin cumplimiento de distancia social ni uso de tapabocas”, señalaron en el escrito.

En esa línea, advirtieron a los vecinos de Villa La Angostura la necesidad de reforzar las medidas preventivas durante las próximas dos semanas: “Ante dicha exposición, recomendamos a nuestros vecinos, amigos y pacientes la mayor prevención posible durante las próximas dos semanas, en cuanto a las medidas de: lavado de manos, cubre-bocas, distanciamiento social, aislamiento social preventivo, cumplimiento estricto ante los protocolos por parte de los comerciantes, trabajadores esenciales y no esenciales. Y seguir respetando los protocolos para las salidas recreativas vigentes. Asimismo, solicitamos a las autoridades, mayor control de la circulación a la entrada y salida de la Villa, tanto por vía terrestre como lacustre”, detallaron.

La carta de los médicos:

