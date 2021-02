Venta de parques eólicos: citan a Mariano Macri y Mariana Nannis

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó este viernes 26 de febrero a declarar como testigos a la mediática Mariana Nannis y a Mariano Macri, hermano menor del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se investiga la venta de parques eólicos.

La citación a la ex esposa del ex futbolista Claudio Caniggia a prestar declaración testimonial fue fijada para el próximo lunes, ya que había asegurado ante la prensa que su ex pareja se reunía con el ex mandatario por el tema de los parques eólicos.

En ese sentido, Nannis había afirmado que tenía detalles de cuentas y supuestos negociados que había encontrado en un pendrive.

Mariano Macri confesó, se arrepintió y judicializó

La convocatoria del juez Martínez de Giorgi es "al sólo efecto de que aporte toda documentación obrante en su poder con relación a la presunta vinculación de Claudio Paul Caniggia con los hechos investigados", según dice la citación a la que accedió NA.

La convocatoria a Mariano Macri apunta a que "podría aportar información de relevancia con relación a los hechos objeto de investigación en la causa".

La investigación es por el contrato de venta de seis parques eólicos y presuntos perjuicios al Estado Nacional en orden a los 700 millones de dólares.

Caso Mariano Macri: "Hay derechos de tratados internacionales en juego", dice Santiago O'Donnell

Semanas atrás, el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien inició la denuncia, pidió que se cite a declaración indagatoria a Mauricio y Gianfranco Macri.

El legislador del Frente de Todos denunció hace tres años un negocio con seis parques eólicos que le reportó ganancias de 70 millones de dólares a las empresas de la familia Macri.