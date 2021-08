"Vergüenza": informe refleja el impacto negativo de la fiesta de Olivos en el gobierno

Las críticas y el rechazo que generaron las fotos del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en pleno aislamiento obligatorio, escalaron durante la última semana y algunos análisis hablan del impacto negativo que se vio en las redes sobre la figura del presidente Alberto Fernández. Palabras como "vergüenza", "culpa", "mentiroso" o "peor" fueron protagonistas en el clima de diálogo alrededor del jefe de Estado en la redes sociales, durante la segunda y tercera semana de agosto, según refleja un análisis de Scidata Argentina en su Informe Digital Argentino (IDA).

De acuerdo al informe -que analizó entre junio y agosto las redes Facebook, Twitter e Instagram de usuarios argentinos geolocalizados en el país- al comparar las menciones negativas del líder del Frente de Todos a principios de agosto frente a la segunda y tercera semana de este mes, estas crecieron del 23% al 52% en la segunda semana. Luego, hasta casi el 58% en la tercera semana. En cuanto a las menciones positivas, detallaron, decayeron del 27% en el transcurso de la primera semana al 12,7% durante la tercera semana.

Luego de la revelación de las fotos del festejo, que se dio cuando los encuentros sociales estaban restringidos, Alberto Fernández señaló que se trató de un “error” y pidió disculpas por una cena “que no debería haberse hecho”. Desde el Gobierno desestimaron la polémica, lo consideraron un “tema terminado” que “no tendrá impacto en las elecciones”.

El informe de Scidata recopiló las palabras más negativas en las menciones al presidente Alberto Fernández.

Alberto Fernández: "Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho, el único responsable soy yo"

Con este diagnóstico coincide Diego Corbalán, periodista y analista de la política en redes sociales para Scidata. “En principio no hay un correlato directo entre esto y lo que puede pasar en las elecciones. Para pensar la campaña hay que pensar en candidatos, y si pensás en (Victoria) Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, tiene una dinámica de campaña muy propia. No hay una asociación directa, no se traslada la negatividad del presidente a los candidatos”, dijo ante la consulta de PERFIL.

Para Corbalán, los candidatos “logran abrazar un poco al proyecto Frente de Todos y no tanto a la franquicia Alberto Fernández”, y considera que la negatividad que se vio en las redes contra el presidente “expresa también las tensiones y contradicciones del propio espacio”.

El crecimiento de las menciones negativas sobre el jefe de Estado en agosto.

No obstante, considera que se trata de un hecho que tuvo un impacto de gran magnitud “seguramente” comparable con el que generó, por caso, “la repercusión negativa del vacunatorio VIP o el velatorio de (Diego) Maradona, que sin duda fueron los mojones más negativos que tuvo Alberto en la gestión”.

De acuerdo al informe de Scidata, el presidente venía perdiendo protagonismo desde junio, centralidad que luego recuperó por lo sucedido en Olivos: en julio sumaba un 24% del total de las menciones políticas argentinas en Twitter, porcentaje que creció al 32% en agosto.

“Sin dudas, el escándalo de Olivos redireccionó todas las miradas políticas hacia Alberto Fernández. El episodio lo dejó con un nivel inédito de exposición pública, sólo equiparable a los momentos de su asunción presidencial y a los primeros anuncios del inicio de la cuarentena, en marzo de 2020”, señaló el comunicador y analista en el Informe Digital Argentino.

El Gobierno confía en que el festejo en Olivos "no tendrá impacto en las elecciones"

Las menciones negativas y el "clima social" en redes

En el análisis, Corbalán rescata dos de las publicaciones de Twitter que consideró de “las más duras” contra Alberto Fernández, y explicó cómo funciona el clima que generaron en esa red social. Una es del economista y candidato a diputado José Luis Espert, y otra del periodista y opositor al kirchnerismo Eduardo Prestofelippo -conocido como ”El Presto”, ambas con menciones negativas.

“En el momento de estas publicaciones la discusión estaba muy caliente y los usuarios encontraron ahí un reflejo un poco de lo que ellos pensaban. Al cruzar las dos variables de momento indicado y mensaje indicado, se transforman un poco en 'influencers'”, sostuvo.

“Hay gente que tiene mucho timing para eso, y los trolls son expertos en detectar ese timing para potenciar un clima que se está gestando, salvo que arranque con una mentira flagrante, pero cuando no es mentira, suelen tener muy buena decodificación del humor social, que fue lo que pasó con estas dos publicaciones”, analizó.

El informe completo:

