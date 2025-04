Curioso caso: viajó con Milei al Vaticano, pero desmiente que trabaje para la candidatura de Manuel Adorni

La tiktokera Macarena Jimena Rodríguez negó que trabaje para el Gobierno Nacional luego de que la señalaran en diversos medios de comunicación por ser la supuesta responsable de manejar las redes sociales del vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni.

La joven, quien integró la lista de LLA en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires en 2021, fue designada por Adorni el 11 de marzo de este año a través de la Resolución 1079 como Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales.

A Rodríguez, quien durante el fin de semana viajó a El Vaticano por el funeral del papa Francisco, se la pudo ver este domingo en algunas fotografías tomadas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery junto a parte de la delegación presidencial.

Rodríguez en Aeroparque, junto a parte de la delegación presidencial

Desde la Fontana di Trevi, Bullrich defiende la austeridad y evita polemizar por el gas pimienta

Pero la misma Rodríguez se encargó de desmentir su relación como "community manager" del vocero, según informó la agencia NA. “Al periodismo no le gusta informar” sostuvo. “Le importa mentir a cambio de un sobre de dinero”, agregó, en línea con la diatriba de Javier Milei contra la prensa.

En varias oportunidades durante los últimos meses quienes frecuentan la Casa Rosada pudieron observarla con su cámara al hombro para registrar las distintas actividades del presidente Javier Milei. Incluso el jefe de Estado la llevó al estudio de televisión en octubre de 2024 cuando visitó a su entonces pareja Amalia “Yuyito” González y la presentó como parte de su equipo de trabajo más cercano.

“Voy a contarle la verdad y nada más que la verdad porque me estuve topando con estas publicaciones en internet y es tanta la sarasa que tiran que hasta yo me siento confundida. En estos medios falopa se me acusa de ser la CM de Manuel Adorni, cosa que es mentira. Y, por consiguiente, de ir a eventos oficiales bajo su respaldo para ser campaña electoral, otra mentira", aseguró en su descargo.

Milei condecoró al economista Huerta de Soto y festejó: "Argentina hoy viene creciendo a una velocidad del 10%"

"La única intención de estos medios falopa es golpear a Adorni que, efectivamente, está en campaña electoral para ser legislador”, aseguró Rodríguez en redes sociales. La tiktoker también había acudido al debate de candidatos presidenciales, de cara al balotaje que Milei le ganó a Sergio Massa en 2023.

Tras negar trabajar para él, Rodríguez hizo hincapié en los proyectos que pretende llevar Adorni al Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, “para mostrar la deficiencia de la Legislatura” y que puede haber un distrito “que funcione mejor votando menos impuestos”, de forma “óptima” y con menos presupuesto. “Imaginate, la casta está muerta de miedo y en su cometido pierden el sentido de todo y mienten descaradamente”, añadió.

También indicó que “no saben separar Gobierno de partido” y eso fue calificado por Rodríguez como “preocupante” y aclaró que el presidente Javier Milei no llegó tarde al funeral del Papa sino que, además, “se sentó en primera fila”. “Miente, miente que algo quedará. Este es un mensaje para que tengan cuidado con las mentiras que se leen en internet. Porque recuerden que donde hay un kirchnerista llorando, hay un curro que se termina y La Libertad Avanza viene a terminar con todos los curros. Basta de impunidad”, concluyó.

EM/ML