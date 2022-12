Tras dejar el INADI, Donda redobló las críticas: "Algunos generan problemas y se dan el lujo dar clases"

Victoria Donda volvió a lanzar duras críticas contra el Gobierno horas después de haber renunciado a su cargo como interventora del INADI, instituto contra la discriminación. La dirigente brindó detalles de los motivos que generaron su alejamiento pero ratificó su pertenencia al espacio del Frente de Todos.

En primer lugar, Donda, que se trasformó en otra baja del Gabinete de Alberto Fernández, explicó que decidió dar un paso al costado después de hablar con el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos. "Había mucha incertidumbre con lo que iba a pasar", dijo en referencia a su cargo como interventora, de cara al próximo año.

Victoria Donda renunció al Inadi y dejó una carta con duras críticas al Gobierno

"No me pareció justo que por ser mujer y funcionaria tenga que dejar de lado mis posiciones políticas, simplemente por no coincidir con muchas de las decisiones que se están tomando desde una parte del Gobierno”, puntualizó en un reportaje con ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos).

En ese sentido, sostuvo las palabras que escribió en su documento de renuncia, que publicó en sus redes sociales. “Las críticas que tengo con una parte del Gobierno no las escondo; pienso todo lo que dice la carta". Y agregó que bajo las condiciones en las que se encontraba prefería no seguir desempeñando su rol público. "Dije que iba a ser parte de este Gobierno siempre y cuando pudiese decir libremente lo que pensaba".

Victoria Donda se desempeño frente al INADI entre el 11 de diciembre de 2019 hasta el 29 de diciembre de 2022.

"Hago los planteos que creo que hay que hacer porque hay que escuchar lo que le pasa a la gente que no puede llenar la heladera y parece que eso fue lo que molestó”, admitió. En tanto, consideró que no debió haberse hecho pública la determinación de discutir el espacio del INADI y apuntó contra el entorno cercano al presidente Fernández. "Yo manifesté mis posiciones con mucho respeto".

“Vinimos a llevar adelante un programa que no pudimos hacer por la pandemia y por la guerra, pero también por muchas decisiones políticas tomadas por funcionarios de este Gobierno. No poder plantear las críticas hacia afuera es un problema”, agregó.

Desilusión con el Gobierno

En otro tramo de la entrevista, Donda apuntó contra funcionarios de un sector del Ejecutivo nacional, pero optó por no dar nombres ni apellidos, aunque resaltó la labor del ministro de Economía, Sergio Massa y fulminó a su antecesor Martín Guzmán.

“Hay algunos funcionarios, como el nuevo equipo de Economía, que llegaron al Gobierno para resolver problemas que generaron decisiones de otros, que hoy además se dan el lujo de dar notas y seguir dando clases", indicó. Y continuó: "Es muy distinto caminar los barrios y ver qué le pasa a la gente que pensar en cómo quedamos bien con el Fondo Monetario Internacional”.

El presidente Alberto Fernández y la ex titular del INADI, Victoria Donda.

De todas formas, confirmó que continuará militando dentro de la coalición oficialista mientras "transita el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador" de sus padres.

Donda defendió su gestión frente al INADI

"Cuando llegamos había 350 personas, porque durante el macrismo la biblioteca del INADI, que tiene casi 20 años y es ejemplo en el mundo, estaba en el subsuelo metida adentro de dos placas que se llovían y las delegaciones estaban desmanteladas", afirmó sobre su gestión frente al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que actualmente tiene 470 empleados.

"Estaba inundado y tenía que ser espacio de atención. La línea de atención telefónica, que hoy es el 168, era un 0800 con cuatro personas y hoy hay un centro de comunicación con seis líneas móviles", concluyó.

