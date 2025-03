La Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, marcó una postura diferente a la del Gobierno nacional respecto a los incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados frente al Congreso, lo que generó rápidas respuestas por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las declaraciones de los funcionarios reflejan una tensión interna tras los episodios de violencia que dejaron heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Tuit de Victoria Villarruel llamando a la paz social

Villarruel se expresó este jueves 13 de marzo en un tono conciliador sobre los hechos: "Siempre considero que ante cualquier hecho tan tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas, tiene que expedirse la justicia".

Además, la Vicepresidenta mostró empatía hacia todas las partes afectadas al señalar: "Por supuesto, me solidarizo con todos los heridos. Sean de aquellos que fueron a manifestar, como principalmente, también de quienes son las fuerzas federales que también ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha vía violencia". Y cerró su mensaje con un llamado a la resolución pacífica: "A todos los heridos, mi apoyo y, por supuesto, espero que esto pueda ser resuelto como suceden las cosas en democracia".

Ante la consulta sobre si los incidentes podrían interpretarse como un intento de desestabilización al Gobierno, Villarruel fue tajante: "No, creo no, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa". Sus palabras, que evitaron condenar directamente a los manifestantes, contrastaron con la línea dura del Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tardó en responder y cuestionó la tibieza de las declaraciones de Villarruel. "Que el país necesita dirigentes comprometidos con la lucha contra la violencia, contra este sistema que quieren imponer y que esperamos de la vicepresidenta una declaración contundente, no una declaración donde pone en igualdad a las fuerzas de seguridad y a los violentos", afirmó Bullrich. La ministra añadió que esperaba un respaldo más firme: "Esperamos que sus declaraciones ayuden al Gobierno por el que fue electa y no que sean, digamos, de compromiso".

Bullrich también ironizó sobre el pedido de paz social de la Vicepresidente: "Bueno, que vaya al medio de la plaza a ver qué le pasa. Que llame a la paz social. Mire, la vecina que salió, que le tiraron piedras. Que vaya a la mitad de la plaza. A ver qué le pasa a la Vicepresidenta de la nación. Si le van a decir estamos muy bien, usted es Gandhi o le van a decir otra cosa". Para la titular de Seguridad, las palabras de Villarruel no reflejan la gravedad de la situación: "Hay veces que las frases de compromiso son más fáciles que las frases que ponen, en claro, de qué lado estamos".

La ministra rechazó además la idea de esperar a la Justicia, como sugirió Villarruel: "Es importante tener declaraciones claras y contundentes. El país necesita declaraciones que sean taxativas y concretas, no de ocasión". Y agregó, refiriéndose a la actuación judicial: "¿Qué vamos a esperar? Si la justicia ya había largado a todos los que quemaron a patrulleros, destruyeron todo. ¿Qué vamos a esperar de esa señora jueza de la ciudad de Buenos Aires? Salida de un acuerdo político, uno para vos, uno para mí, que termina, digamos, con la doctrina zaffaroniana, liberando a todos diciendo que estaban defendiendo derechos cuando quemaron todo. ¿Esa es la justicia a la que vamos a esperar? No, nosotros no".

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también salió a marcar diferencias con la Vicepresidente. Reconoció que Villarruel "en definitiva, expresó su solidaridad con las personas que habían sido afectadas por la violencia del lado de la fuerza de seguridad" y que "después dijo de los dos lados, por supuesto".

Sin embargo, en diálogo con Mesa Chica (LN+) el funcionario cuestionó su interpretación de los hechos: "Hizo una mención a la democracia que me parece que es un error conceptual. Porque en realidad no es el ejercicio de la democracia. La democracia se ejerce cuando se vota, por el voto popular, después lo demás es el uso de las libertades y los derechos que garantiza la Constitución nacional".

Francos defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y explicó: "Para eso el poder público tiene las distintas fuerzas que hacen cumplir los derechos y garantías de la Constitución Nacional. En este caso fue la Policía Federal la que utilizó la ministra de Seguridad para hacer cumplir la ley". Finalmente, insistió en distinguir los conceptos: "De manera que yo creo que hay que separar las dos cosas. Una cosa es la democracia y otra cosa es cuando se abusa de derechos particulares, como fue este caso".

