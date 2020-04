Vidal reunió a sus diputados y pidió armar una mesa política para ayudar a Kicillof

por Ezequiel Spillman

Activa, pero desde videoconferencias, la ex gobernadora María Eugenia Vidal reunió hoy a las 10 de la mañana a su bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio con la idea de hacer un repaso de la situación política que supuso el coronavirus y para incentivarlos a “colaborar” con el gobierno de Axel Kicillof con propuestas concretas.

Moderada, Vidal les planteó que tengan un rol activo. “Hay que colaborar. Por supuesto también controlar, pero es un momento en el cual hay que trabajar en forma conjunta, la sociedad necesita que demos respuestas”. “Se vienen épocas muy duras, sobre todo para la política. La sociedad va a estar castigada sobre todo desde lo económico, y no va a haber para lugar para críticas sin sentido”, destacó la ex mandataria bonaerense, según pudo reconstruir PERFIL.

En la reunión virtual de acordó que los legisladores vidalistas intenten encontrar un canal institucional para presentar proyectos en acuerdo con el Gobierno bonaerense. Una mesa técnica política, según explicaron fuentes parlamentarias. En particular, que la Legislatura provincial rearme las comisiones vinculadas a la pandemia (salud, acción social y seguridad). En segundo lugar, también un pedido específico de Vidal: que los diputados sean un soporte para acompañar las demandas de los más de 60 intendentes de Cambiemos y un canal más para colaborar.

La charla fue organizada por el jefe del bloque, el radical Maximiliano Abad, y los diputados Adrián Urreli y Alex Campbell, del PRO. De hecho, para el cierre, Vidal les agradeció a los tres por el encuentro.

Temario. En su alocución, la ex gobernadora abordó tres ejes: la cuestión sanitaria, la económica y la social. En ese sentido, planteó que la cuarentena obligatoria fue un acierto del presidente Alberto Fernández y que, en este marco, fue clave el rol de Horacio Rodríguez Larreta y de los intendentes del conurbano de Juntos por el Cambio que acompañaron y presentaron ideas para sostener el aislamiento social.

“Hay que seguir apoyando, en un momento de oportunismo político, ahora es momento de contribuir en ámbitos institucionales”, les dijo a más de 30 diputados provinciales que la escuchaban. “En especial en lo sanitario”, agregó.

En cuanto al área social, destacó cómo se estaba implementando un fondo especial de Nación por el cual los municipios están abastecidos y que, en cuanto realizan la rendición de dinero, se los sigue ayudando en la cuestión alimentaria. En este sentido, dijo que es muy complejo lograr una cuarentena total en las villas y apuntó que la cuarentena comunitaria era el mejor camino.

También pidió hizo especial énfasis en los adultos mayores, en particular los que viven en villas o barrios carenciados. Según planteó, esto requiere una gran logística humana: desde cobrarle la jubilación pasando por las compras. “Hay algunos intendentes más preparados que otros para esto”, dijo, sin hacer nombres propios.

En el plano económico, expresó que, si el aislamiento obligatorio se extiende más de un trimestre, la retracción podría superar el 5% del PBI. En ese punto, apuntó que le preocupa “mucho” la inflación, en particular que se descontrole hasta una suba sin techo. “Es una crisis inédita que vamos aprendiendo a medida que la vamos transitando”, concluyó Vidal, quien habló desde su flamante PH en Palermo.

Diputados. La moderadora de la charla fue la legisladora Sandra París. Como ya acostumbró a sus pares, la primera en pedir la palabra fue Noelia Ruiz, quien planteó que era momento de decretar la emergencia en violencia familiar y de género por la gran cantidad de casos que se venían dando en la Provincia. La ex gobernadora asintió.

También Daniel Lipovetzky preguntó sobre cómo Vidal estaba percibiendo el panorama de los intendentes. Vidal respondió que a esa misma hora se desarrollaba una reunión del gobernador Axel Kicillof con tres intendentes del PRO, la UCR y del PJ-opositor para hablar de las necesidades que impone la pandemia. Por su parte, la radical Anahí Bilbao, habló de la falta de respiradores en la sexta sección electoral mientras que Susana Lázzari (coqueta como para una reunión formal) alabó el trabajo de Vidal.

Por su lado, el legislador peronista Matías Ranzini expresó que había que pensar proyectos vinculados al empleo, en particular para las Pymes y los monotributistas y llevárselos al Gobierno de Kicillof. A su turno, París preguntó sobre la Justicia bonaerense, en concreto si no era mejor salir de la feria judicial, a lo que la ex mandataria respondió que estaban trabajando virtualmente.

Guillermo Sánchez Sterli, de Quilmes, se mostró preocupado por su distrito: dijo que estaba complicada la provisión de alimentos por la dimensión de la crisis en su municipio. Luego Carolina Barros Schelotto, hermana del ex delantero de Gimnasia y Boca, contó que faltaban insumos en un hospital La Plata de parte de la Provincia.

Antes del cierre, Abad explicó: “Tenemos que ser una oposición colaborativa. La unidad no implica unanimidad. Tenemos nuestras ideas y propuestas, y tenemos visiones distintas, pero para eso es importante que se lleve adelante una mesa para llevar proyectos y propuestas de nuestra coalición. Es clave que oposición y oficialismo trabajen juntos en lo sanitario y en el mediano y largo plazo para dar respuesta a los sectores afectados por la economía. Nuestro bloque ya presentó muchas iniciativas sobre cómo dar respuesta”.

