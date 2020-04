Los intendentes están asfixiados y piden a Kicillof que mande fondos

por Ramón Indart

El conurbano bonaerense vive el peor de los escenarios. Los intendentes no tienen dinero para pagar los sueldos de abril pero no pueden arriesgarse a flexibiliar la cuarentena porque saben que un pico de contagio sería catastrófico. En ese contexto, se agolpan todos los días en la residencia del gobernador Axel Kicillof para pedir fondos. Los necesitan cuanto antes y por ahora no tienen garantizado nada.



Esta mañana el Gobernador recibió a Julio Garro (La Plata), Manuel Passaglia (San Nicolás) y Miguel Fernández (Trenque Launquen), que fueron en representación de los 61 intendentes de Cambiemos. El reclamo es igual entre todos, sean oficialistas u opositores. En primer lugar insisten con fondos para afrontar los próximos vencimientos salariales. En segundo término, la idea de flexibilizar la cuarentena los aterra. PERFIL dialogó con intendentes del PJ y de Cambiemos y el mensaje no varió demasiado.

"Lo que se plantea es la necesidad de asistencia financiera para mantener los puestos de trabajo. A todos nos bajó la recaudación entre un 40 y un 50 por ciento. Es imposible pagar abril así". Por otra parte, los municipios están trabajando, según relevó este medio, con un un 25% de los empleados. El resto está cumpliendo con la cuarentena obligatoria.Si bien aún no hay una confirmación de cómo se repartirán los fondos que previamente enviará Nación, los dirigentes de Cambiemos se fueron con la promesa de que se avanza en ese sentido y fijaron una nueva reunión para el martes 21.

En cuanto a la flexibilzación que ciertos sectores proponen, los intendentes dieron marcha atrás con la idea. "Yo no puedo permitirle a un gimnasio abrir con determinadas restricciones. Primero porque el comerciante de al lado se va a quejar y con razón. Y luego, no tengo los recursos necesarios para controlar todo el tiempo. Es imposible", graficó un jefe comunal. Otro intendente de la zona norte más postergada lo ejemplificó así: "Yo abro, la gente se empieza a mover. En 10 días tengo un pico de enfermos y no tengo los recursos sanitarios. Termina en una tragedia".



El domingo Kicillof recibió a los intendentes propios. El mensaje fue el mismo. En la reunión estuvieron presentes los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Andreotti (San Fernando), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Gustavo Menéndez (Merlo). Al lado del Gobernador estuvieron, como siempre, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el secretario general, Federico Thea.

