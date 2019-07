Vidal sobre Aníbal Fernández: "Es parte de la provincia que queremos dejar atrás"

“Los dichos de Aníbal Fernández son parte de la Provincia que queremos dejar atrás”, dijo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en respuesta a la comparación que el exfuncionario kirchnerista hizo entre ella y el múltiple femicida Ricardo Barreda, quien en 1992 asesinó a sus dos hijas, a su esposa y a su suegra. Vidal, que fue descripta por referentes opositores como "Heidi" y "Hada virginal", dijo que fue el peor ataque hacia su persona. "Hace cuatro años decían basta de la resignación, basta al abandono", recordó Vidal. "Decían basta, como se plantan hoy millones de mujeres, diciendo basta a los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron ni una sola pelea por los bonaerenses".

Consultada por Todo Noticias, la mandataria bonaerense cuestionó la "prepotencia, violencia, exabruptos y soberbia" que en su parecer demuestran los políticos del kirchnerismo y sostuvo que: ese comentario "No es la primera vez que me toca enfrentar al machismo. Ya me ha pasado antes, pero quizás esta sea la más violenta". En declaraciones al canal TN, Vidal sostuvo que esos ataques forman parte de "la provincia que queremos dejar atrás: la de la prepotencia, la violencia, el exabrupto y la soberbia. Esa es la provincia que nos gobernó 28 años, y quisimos dejar atrás en 2015", subrayó. "Los bonaerenses no quieren volver atrás. Seguramente algunos tienen dudas porque fueron años difíciles, pero al pasado no quieren volver", aseguró.

El pasado viernes, en una entrevista con radio Futurock, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner había calificado el gobierno de Vidal como "impresentable" y "una catástrofe", asegurando que su desconfianza es tal que prefería confiarle sus hijos al odontólogo condenado por cuádruple asesinato antes que a la gobernadora. "Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo ¿sabés a quién no se los confío? ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no", expresó Fernández, actual precandidato a concejal de Pinamar.

D.S.