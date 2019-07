Kicillof se diferenció de Aníbal Fernández: "No quiero campaña sucia ni agresiones"

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) están a la vuelta de la esquina y los candidatos bien saben que cualquier error comunicacional, de uno mismo o de la tropa propia, puede traducirse en pérdida de votos. En ese contexto, el exministro de Economía y actual candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, salió despegarse de las declaraciones del jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández respecto de la gobernadora María Eugenia Vidal. "La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día, la campaña mía se trata de proponer y discutir ideas", afirmó Kicillof en declaraciones a Radio 10.

Durante la semana, Aníbal había afirmado: "Se acuerdan que hacían una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted, a Vidal o a (Aníbal) Fernández? Yo, ¿sabés a quién no se los confío? A ella. Después veo con el resto, qué se yo, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate". Esta frase produjo un enorme repudio en todo el arco político, incluso al interior del kirchnerismo. Cabe recordar, Ricardo Barreda es un odontólogo platense, trístemente célebre por haber asesinado a su esposa, a su suegra y a dos de sus hijos.

"No quiero una campaña sucia ni con agresiones. No es mi forma de hacer política. Mi campaña es mucho más sencilla: se trata de recorrer la Provincia y tomar nota", agregó Kicillof, disconforme con los dichos de Fernández. Cabe recordar que Aníbal viene de tener uno de los mayores traspiés de la historia del peronismo en la Provincia, cuando cuatro años atrás fue derrotado por Vidal. Desde allí, en el propio seno del kirchnerismo temen acerca de los efectos que puede tener la imagen negativa del exfuncionario.

Una de las voces del Frente de Todos que criticó los dichos de Aníbal Fernández fue la del presidente de San Lorenzo y candidato a jefe de Gobierno, Matías Lammens: "No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero que es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia", declaró el dirigente.

Dentro de Cambiemos, una de las personas que salió a responder fue la propia Vidal, quien señaló: "Habla más de quien lo dijo que de mí". Por su parte, el exmarido de Vidal y padre de sus hijos, Ramiro Tagliaferro, escribió en Twitter: "Solo un cínico y perverso como Aníbal Fernández le dejaría sus hijos a Barreda. Yo volvería a nacer mil veces y siempre le confiaría mis hijos a María Eugenia Vidal".

JPA/MC