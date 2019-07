Vidal, sobre la comparación con Barreda: "No me preocupo por contestar agravios"

Siguen las repercusiones por los dichos del exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, respecto de que prefería que a sus hijos los cuide el cuádruple femicida Ricardo Barreda, antes que la gobernadora María Eugenia Vidal. Luego de una serie de palabra de repudio a las palabras de Aníbal, tanto desde la vereda opuesta como desde el lado propio, fue la propia mandataria provincial la que se refirió al comentario: "No me preocupo por contestar los agravios”.

En declaraciones al programa Encendidos en la Tarde, que se emite por Radio Mitre, la gobernadora expresó: "Me preocupa más lo que pueda decir la gente que un candidato. Los problemas no pasan por los políticos, le pasan a la gente”.

Pese a su postura de no "contestar los agravios", Vidal siguió la charla refiriéndose a los motes que le han puesto desde la esquina K: "Vidal es Heidi, es una hada virginal, es Barreda, nunca es Vidal. Pero es una de las tantas mujeres que ya no se calla y hace oír su voz". El apodo de "hada virginal" había sido mencionado por Cristina Kirchner, en referencia al presunto tratamiento mediático amigable que, según sus palabras, recibe la gobernadora.

Frigerio: "Hoy el kirchnerismo nos supera en casi todas las encuestas"

Ya metida en terreno electoral, la exvicejefa de Gobierno de Mauricio Macri consideró: "A lo mejor, hay muchos que dudan, que están cansados o desencantados, y piensan que volver al pasado es una opción. Lo entiendo. Es una pelea que seguimos manteniendo con el partido político que estuvo en el pasado. Pero que sepa que volver atrás no trae nada bueno”.

Asimismo, la gobernadora mencionó, como un error de su mandato, su actuación durante el conflicto docente mantenido en 2018 con los docentes. “Se extendió demasiado. Le pedí disculpas a los maestros. Este año logramos ponernos de acuerdo”, afirmó. En ese mismo tónico, también hizo autocrítica sobre las demoras para modificar el sistema carcelario: "La arrancamos (la reforma) un año más tarde del que deberíamos haberlo hecho”.

Por otra parte, aseguró que el estar en un año electoral no cambia su forma de gobernar: "Para mi no hay mucha diferencia entre la campaña y el gobierno. A mi no me gusta gobernar desde el escritorio. Es la gente la que te marca el camino. Recorro todos los días las calles y la campaña no me cambia la forma de trabajar”.

JPA EA