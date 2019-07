Ofelia Fernández criticó a Aníbal Fernández por la frase sobre Barreda y Eduardo Feinmann la aplaudió

La comparación de María Eugenia Vidal con el cuádruple femicida Ricardo Barreda que hizo Aníbal Fernández unió a dos enemigos mediáticos e ideológicos: Ofelia Fernández y Eduardo Feimann. La precandidata a legisladora porteña repudió los dichos del exjefe de Gabinete y hasta lo trató de "salame". El apoyo más sorpresivo fue el que realizó el periodista en sus redes sociales, quien "aplaudió" a la joven.

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabés a quién no se los confío: A ella. Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a Barreda, a ella no", dijo el exjefe de Gabinete en una entrevista con el programa Crónica Anunciada en FutuRock y se desató una ola de repudios, incluso desde su propio espacio político, en medio de la campaña electoral.

Ofelia Fernández, referente feminista y candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, utilizó Twitter para expresar que "lamentaba" las declaraciones del exfuncionario kirchnerista y agregó: "Invisibiliza dos cosas: Primero, nuestra pelea por dejar en claro quiénes y cómo nos matan, y dos, que lo que en realidad le hace la gobernadora a las mujeres es hambrearlas, endeudarlas y recortar presupuestos elementales para que podamos salir de situaciones de violencia", explicó. Además, destacó que "por suerte están las feministas para ubicar a estos salames y pedirle poco amablemente que le dejen la política a ellas".

"Te aplaudo", lanzó en su red social el periodista Feimann al ver la repercusión de las declaraciones de la joven militante en los medios. En un serie de tuits difundió otras notas periodísticas sobre las mismas definiciones y agregó: "Excelente definición" y "qué bueno que se despegue del impresentable de Aníbal Fernández".

Que bueno que se despegue del impresentable de @FernandezAnibal https://t.co/zzZxFlzODu — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 28, 2019

Excelente definición de @OfeFernandez_ De @FernandezAnibal Ofelia Fernández llamó “SALAME”a Aníbal por el exabrupto contra Vidal y referentes del kirchnerismo la criticaron https://t.co/lbNJS0n9ik vía @LANACION — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 28, 2019

El apoyo llamó la atención por los reiterados cruces que tuvieron, en principio por la toma de colegios en la ciudad de Buenos Aires, el acercamiento de Ofelia al kirchnerismo y su militancia feminista. La última pelea mediática los mantuvo enfrentados por un mensaje en Twitter de la joven dirigente estudiantil en la que informó sobre una charla para hablar sobre "travajo, salud y educación". Fernández usó esa palabra para referirse a las condiciones laborales de la población trans y travesti, pero la expresión fue vista por el periodista como un error ortográfico y de ese modo se iniciaron los intercambios.

Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no. Menos idioma estúpido (inclusivo) y más idioma castellano. Trabajo es con B...b de BURRA. pic.twitter.com/0XX8RfkTJJ — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 24, 2019

En su programa de A24, Feinmann volvió a criticar a la precandidata a legisladora porteña: "Si le vamos a cambiar la letra por una cuestión de género, ¿cuando es gay le pones tragajo, si es para hetero le pones trahajo?. El trabajo es trabajo aquí y en la conchinchina en el idioma castellano. Y trabajo es para cualquier tipo de género, no importa".

Tras el cruce tuitero, Feinmann se refirió al tema en su programa y además hizo un descargo en contra del lenguaje inclusivo: “Yo sé que la tengo adentro, yo sé que al piba es mucho más inteligente que yo, lo tengo recontra claro. Yo sé que soy un viejo de mierda, no tengo ningún problema, lo acepto. Y sé que ella me da vuelta como una media. Y sé que me ha pegado unos paseos bárbaros y ojalá me los siga pegando. Lo que no acepto de ninguna manera es este idioma inclusivo tilingo que están permitiendo rectores, decanos, funcionarios públicos, no se puede".

DR/FF