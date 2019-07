Aníbal Fernández dijo que le dejaría su hijos a Barreda antes que a Vidal y lo repudiaron

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criticó en duros términos al gobierno de Cambiemos y apuntó directamente hacia la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a quien acusó de realizar una gestión "impresentable" en la provincia de Buenos Aires y la comparó con el cuádruple femicida Ricardo Barreda.

"La gestión es impresentable, es vergonzante, lo que estamos viendo es una catástrofe atrás de otra, todo provocada por ella", sentenció sobre la mujer que lo venció en las elecciones de 2015.

"Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabés a quién no se los confío: A ella. Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a Barreda, a ella no", dijo en una entrevista con el programa Crónica Anunciada en Futurock.

El exfuncionario también apuntó sus críticas contra el presidente Mauricio Macri. “Es un farsante y un impresentable que nunca trabajó y vivió de la que hizo su padre. Franco Macri era un vivo, no era un boludo, de él se podía esperar algo. De su hijo no se puede esperar que saque un conejo de la galera, solo más dolor para el pueblo", lanzó y anticipó: que "termine ahora o en cuatro años, el macrismo va a terminar muy mal".

Asimismo, afirmó que "Alberto Fernández gana en primera vuelta". "Yo no tengo pálpitos, ni leo encuestas, lo que hago y me jacto de saber, es leer la política. No le he pifiado nunca, ni aún cuando me tocó perder, soy altamente optimista porque el pueblo argentino se pegó un tiro en el pie creyendo en el cambio, que fue un invento, creyendo en el 'se robaron todo', que otro fue un invento", aseguró.

Aníbal Fernández, contra Vidal: “Tiene un corazón más fascista que Mussolini”

Rechazo. La comparación con el odontólogo de La Plata que en 1992 asesinó a su esposa, su suegra y a sus dos hijas, generó repudio inmediato y rápidamente el tema se volvió tendencia en Twitter.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso fue una de las primeras en contestarle. “Los que no quisieron ni quieren dejar a sus hijos con vos fueron y son los bonaerenses y lo bien que han hecho”, escribió la funcionaria en la red social.

Con un crítica más profunda, también se refirió al tema la diputada oficialista Silvia Lospennato. “La comparación de @FernandezAnibal del cuádruple femicida Barreda con @mariuvidal es violenta y misógina y refleja el desprecio absoluto por las víctimas del femicidio más recordado de la historia argentina banalizando una realidad que afecta a miles de mujeres en nuestro país”, dijo la legisladora dejando en evidencia la gravedad de la comparación del exfuncionario.

MS/ CP