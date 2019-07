El líder de la organización social CTEP, Juan Grabois, criticó el cierre de listas del Frente de Todos en la Ciudad. El dirigente, con reconocida cercanía al Papa Francisco, ejemplificó: “A Matías Lammens lo eligieron por cómo se viste, por cómo habla, pero no por como piensa”.

En un reportaje que le hizo la Revista Crisis, Grabois detalló: “Por ejemplo Matías Lammens, me cae bien, me parece que tiene un montón de virtudes, pero si es candidato es porque ‘da nuevo’ y estéticamente se parece a ‘ellos’. Lo dice él mismo: ‘Nos vestimos como ellos, hablamos como ellos, pero pensamos distinto’. Bueno, yo te digo lo siguiente: lo eligieron por cómo se viste y por cómo habla, no por cómo piensa”, afirmó.

Grabois: "Queremos que CFK gane, pero lo que más queremos es que Macri pierda"

El dirigente político contó que intentó incorporar a las listas a más dirigentes, pero que no pudo. Y advirtió que la negociación fue muy dura. “(En ese momento) Me empiezo a desesperar mal, porque finalmente era como sospechábamos, no hay lugar para los pobres en las listas”, analizó en la entrevista con Mario Santucho.

Grabois incorporó a Itaí Hagman como candidato a diputado por el Frente de Todos y a la joven militante feminista Ofelia Fernández como candidata a legisladora porteña. Pero su visión es que la política no quiere a referentes sociales organizados. “Mi conclusión es que los sectores a los que nosotros tratamos de darles poder, si alguna vez irrumpen, va a ser a las patadas. la política no quiere pobres organizados, los rechaza, los expulsa. tenés que ser parte de algún aparato y si no, tenés que ser cool.”, manifestó en la entrevista con Crisis.

Gisela Marziotta: "El gobierno de la Ciudad sólo muestra fotos, pero detrás hay historias muy tristes"

También elogió a Cristina Kirchner. “Cristina es un mito; a la vez es una persona de carne y hueso; y a la vez es una dirigente política. Tiene distintas facetas. Yo soy parte del pueblo y el mito de la Cristina que enfrentó a las corporaciones y al macrismo con coherencia es decisivo en mi adhesión hacia ella. Como persona de carne y hueso aprendí a quererla, a respetarla, a valorarla y eso lo digo con absoluta sinceridad”, manifestó Grabois.

La semana pasada, Grabois fue eje de una polémica con Horacio Rodríguez Larreta. El dirigente social quiso hacer una olla popular en la 9 de Julio y la policía de la Ciudad se lo impidió. Larreta, al día siguiente, lo atacó con dureza: "Nos vienen a enfrentar estos neo K", dijo.

MC