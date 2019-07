Juan Grabois defendió a La Cámpora: “Lo que dijo Martha Pelloni es una falta ética"

El líder de la CTEP, Juan Grabois, defendió este jueves 11 de julio a La Cámpora en relación a los dichos de la monja Martha Pelloni, aunque aseguró que tiene "sus diferencias" con la agrupación . “Lo que dijo Pelloni sobre La Cámpora es una falta ética, de utilizar su referencia moral por una lucha justa para hacer una difamación criminal”, aseguró en declaraciones al Destape Radio. El dirigente social afirmó, también, que tiene “diferencias" con la organización K, pero insistió en que “imaginen si alguien como Perez Esquivel dijera que Franja Morada son unos narcotraficantes ¿Cómo nos tratarían los medios? Es grave lo de Pelloni, y encima lo levantan en todos los portales”.

El coordinador del Movimiento Patria Grande se refirió, además, al accionar represivo de la Policía de la Ciudad contra a militantes sociales que este martes 9 de julio repartían colchones en 9 de Julio y Corrientes. “Detuvieron dos personas en situación de calle”, dijo, y advirtió que “si repartir colchones, comida y frazadas es delito en Argentina estamos fritos. No estábamos ni cortando un carril”. Del mismo modo, planteó: “Nunca promovimos la violencia, pero no vamos a dejar de protestar”. Por otro lado, analizó el contexto político y aseguró que “un montón de gente de sectores vulnerables confió en Macri como alternativa. En 2015 Argentina estaba muchísimo mejor que ahora pero no era Disney y había cierto agotamiento”.

Estalló Grabois: "Pichetto es un vendido y Macri es un coimero de alta gama"

Esta semana se supo que Grabois habría terminado enojado con los cierres de listas luego de que el esquema del Frente Patria Grande consiguiera solo dos candidatos con posibilidad de entrar al Congreso nacional y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y ninguno en la Provincia. En el cierre del 22 de junio, los números para el dirigente social no habrían sido del todo buenos. Itaí Hagman quedó como tercer candidato a diputado nacional por Capital Federal y Ofelia Fernández, también en el tercer puesto pero como legisladora. En tanto, en ​provincia de Buenos Aires, Federico Faggioli, que vive en una villa de Glew, terminó en el puesto 21, y Natalia Zaracho, una cartonera de Villa Fiorito, en el 26. Casi sin posibilidades.

En este marco, el líder d ela CTEP habría hecho llegar sus quejas a Cristina Fernández de Kirchner, según informó Clarín. De acuerdo al diario, el dirigente mantuvo diversas reuniones con la exmandataria desde el 22 de junio, fecha límite para la inscripción de precandidatos para las PASO. "Se enoja fácil, él reconoce que es un defecto suyo. Pero a las semanas, se le pasa", expresaron a ese medio sobre el dirigente, quien, según detallaron, ya se "desenojó" con los cierres que coordinaron Cristina, Alberto Fernández y La Cámpora.

Grabois duro contra el contrato de MercadoLibre en el Central



Hace pocas semanas, Grabois habló también de Alberto Fernández. "No lo conozco en profundidad. A Cristina sí. Tuve muchas charlas. Él me confesó que no conoce las nuevas realidades y que para él es un tema importante. Espero que haya sido sincero de conocer físicamente de acercarse y hablar con nuestros compañeros", aseguró, y recalcó que el postulante del Frente de Todos "le hace ruido" pero que "hay que ver cómo se desarrolla su personalidad política".

En tanto, también tuvo duras críticas con Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente que comparte fórmula con Mauricio Macri. "Es un sádico, tiene una pedagogía del sadismo, no es republicano y no creo que le sume ni un voto a Macri. Lo pusieron porque Macri tiene que dar garantías de que cuando aplique el nuevo ajuste que va a aplicar y haya un caos imposible de frenar hay un sustituto que está dispuesto a entregar su cuerpo y su alma, y ejercer la violencia contra su propio pueblo”, expresó.

AB/FeL