Mayra Mendoza: "Pelloni no habla de los que mueren de frío y nos acusa de narcos"

La monja Martha Pelloni realizó unas fuertes declaraciones contra la agrupación kirchnerista La Cámpora. En una entrevista en el ciclo que Luis Novaresio conduce en A24, la religiosa aseveró que esa fuerza “es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina”. “Lo viví en mi provincia, Corrientes, me atrevo a decir que tengan cuidado”, precisó.

Sus dichos causaron un fuerte revuelo en el mundo de la política. Una de las primeras referentes del kirchnerismo que le salió al cruce fue la diputada de Unidad Ciudadana y precandidata a intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

En conversación con el programa Crónica Anunciada que conduce Juan Amorín por FM Futurock, la legisladora advirtió que la monja podría enfrentar acciones legales en su contra: “Es muy grave lo que dice Martha Pelloni. No puedo creer y no entiendo a qué se refiere. Puede tener consecuencias judiciales”.

La diputada recriminó a la religiosa que no haga referencia a los decesos que se produjeron en plena ola de frío pero sí que acuse a la agrupación kirchnerista de tener vínculos con las drogas: “Me cuesta pensar que Pelloni no hable de la gente que muere de frío y salga a acusarnos de narcotraficantes. Puede ser que haya alguien de la política atrás”.

En otro tramo de la entrevista en el que se refirió a la campaña electoral, la precandidata a intendenta de Quilmes criticó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al sostener: “No puede hablar de su gestión porque es realmente desastrosa. No tiene nada para destacar de lo que hizo en cuatro años”.

“Vidal es insensible y violenta. No puede decir que alguien que le pide comida porque pasa hambre está arreglado por nosotros”, añadió. No obstante, señaló que “para pelearse se necesitan dos y a nosotros Vidal no nos va a encontrar. Que se pelee con Macri para defender a los bonaerenses”.

Para concluir, se diferenció de la actual gestión al expresar: “No somos todos iguales: hay gobiernos con los que se puede comer y elegir qué comer, se puede pagar las tarifas y se puede estudiar” en una clara referencia a la fuerte crisis que atraviesa el país con el Gobierno de Cambiemos, el aumento de los servicios implementados por la actual gestión y las expresiones de varios funcionarios sobre la educación pública.

B.D.N. EA