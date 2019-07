"Juntos con Vidal": sigue la pelea virtual con el kirchnerismo por la entrevista que hizo Lanata

La entrevista que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal brindó a Jorge Lanata generó un fuerte revuelo en el kirchnerismo, que salió a defender a su candidato bonaerense Axel Kicillof y a cuestionar los dichos de la mandataria con el hashtag #LasMentirasDeVidal. Ahora, el contraataque del oficialismo tuitero no tardó en llegar bajo la consigna #JuntosConVidal.

Desde funcionarios hasta cuentas militantes de Cambiemos replicaron partes de la entrevista de Vidal en donde refirió a las consecuencias de una eventual victoria del ex ministro de Economía de Cristina Fernández.

"#JuntosConVidal porque los que trabajamos junto a ella podemos dar fe que predica con el ejemplo, que no transa con las mafias y que vino a poner el cuerpo para mejorar nuestra provincia y no para usarla de trampolín electoral", publicó, por ejemplo, el diputado Waldo Wolff en su cuenta de Twitter.

La gobernadora fue cuestionada también en redes por violar la veda electoral durante la transmisión de la Copa América. En el entretiempo de la final entre Brasil y Perú de este domingo, se pudo ver un spot de campaña con la boleta de María Eugenia Vidal en la transmisión de la Televisión Pública, algo que la Dirección Nacional Electoral (DINE) prohibió la semana pasada a través de una circular. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, apuntó contra la mandataria por infringir la ley de spots.

Las tres frases de Vidal con Lanata que más polémica generaron

"Los servicios de comunicación audiovisual no deberán emitir publicidad para las categorías Gobernador y Vicegobernador; y Legisladores Provinciales de la Provincia de Buenos Aires desde el día 7 de julio de 2019 hasta la última franja horaria del día 11 de julio de 2019 (01:00 del 12 de julio de 2019)", estableció el Ejecutivo Nacional. De este modo, Vidal violó por cinco días la norma.

"Todavía no pude poner a los hospitales como yo quisiera. Pero hicimos 45 guardias nuevas y pusimos el SAME para 13 millones de personas", "Me hubiese gustado poder pagarle a los docentes como quisiera. Tuvimos un conflicto innecesario. Creo que es algo que hice mal y estamos mejorando" y "Si gana Kicillof, La Cámpora gobernará la Provincia" fueron las frases de Vidal en la entrevista que más ruido hicieron en dirigentes de la gestión pasada.

