Mariano Recalde le respondió a María Eugenia Vidal: "El problema es que si gana, va a gobernar ella"

El precandidato a senador de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, salió en defensa del postulante a gobernador bonaerense Axel Kicillof y apuntó contra la actual mandataria, María Eugenia Vidal.

En una entrevista con Jorge Lanata emitida este domingo el Periodismo Para Todos, Vidal advirtió que “si gana Kicillof, La Cámpora va a gobernar la provincia" y advirtió que el candidato K representa "el sistema que gobernó la provincia 28 años"

Con respecto a estas declaraciones, Recalde consideró: “Todo el tiempo quieren sintetizar o ceñir un proceso político tan potente y amplio a un espacio puntual estigmatizado. Además, qué manera fácil de atacar, de intentar desprestigiar un proceso que es arrasador. Lo que está haciendo Axel en la provincia de Buenos Aires es tremendo, la campaña que hace y la empatía que tiene con la gente y la cantidad de espacios políticos que lo acompañan”. Tras lo cual, retrucó los dichos de la mandataria al manifestar: “El problema es que si gana Vidal va a gobernar ella”.

María Eugenia Vidal: "Si gana Kicillof, La Cámpora va a gobernar la provincia"

En diálogo con el programa Habrá Consecuencias que se emite por radio El Destape, Recalde afirmó que el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, con la periodista Gisela Marziotta como compañera de fórmula, tiene muchas posibilidades de imponerse en segunda vuelta al binomio de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli: “Con mucho entusiasmo, creo que vamos a hacer una excelente elección y estamos pensando no solamente en entrar al ballotage sino que creo que elegimos una fórmula que puede ganar”.

Asimismo, se mostró confiado en que el PRO dejará de gestionar el territorio porteño: “Después de 12 años de gobierno en la ciudad más rica del país creo que hay un ciclo cumplido. Creo que hay cosas que se hicieron y están bien y otras que no se hicieron y necesitamos un gobierno que venga a hacerlas. No se gobernó con sensibilidad, y estos tipos no se van a volverse sensibles y a preocupados por la situación social de un día para el otro y lo que viene va a ser muy duro. No construyeron un hospital en 12 años, no creo que se dediquen a construirlos ahora o a trabajar por la educación pública”.

El problema es que si gana Vidal va a gobernar ella, dijo Mariana Recalde

“Lo que hicieron bienvenido, queda en la Ciudad, pero me parece que necesitamos un gobierno nuevo, distinto, que tenga otras prioridades y que venga a ocuparse de estas cosas que el Gobierno dejó de lado”, agregó.

Recalde consideró que los dos ejes centrales en los que va a tener que focalizarse el próximo gobierno porteño es la cuestión social y la educación pública, más que en las inversiones en infraestructura: “Con la velocidad con la que construyeron el Paseo del Bajo hay que construir las escuelas que hacen falta y, en lo posible, con licitaciones cuyas empresas no pertenezcan a familiares de funcionarios”.

Dietrich habló del paro en aeropuertos: "Es el kirchnerismo que no quiere que este Gobierno siga"

Como ex titular de Aerolíneas Argentinas, el legislador también se refirió a la medida de fuerza organizada el pasado viernes 5 de julio por parte de los gremios que agrupan a los pilotos y a los aeronavegantes.

“A mí como abogado laboralista no me asustan las huelgas, creo que es un derecho que tienen todos los trabajadores y que hay que respetar. Ahora, creo que las huelgas en el sector aeronáutico, y particularmente en Aerolíneas Argentinas, no son la mejor estrategia a la hora de enfrentar a un Gobierno que lo que quiere es cerrar la compañía, creo que son funcionales a esta idea”, señaló. No obstante, aclaró que los trabajadores de la empresa estatales tuvieron que volver a las medidas de fuerza tradicionales porque cuando impulsaron algunas más "originales" como pasar audios durante le mensaje que brinda el piloto poco antes del aterrizaje fueron denunciados penalmente por la Casa Rosada.

"Hacen estas medidas de fuerza no porque sean kirhcneristas o una motivación política, sino porque es la herramienta que tienen para hacerse escuchar", cerró.

B.D.N./FeL