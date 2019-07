Martha Pelloni durísima con La Cámpora: "Es el brazo del narcotráfico en la política de CFK"

"El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente y La Cámpora hizo frente a esto con la droga. La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina". Así de contundentes fueron las declaraciones de la religiosa Martha Pelloni, coordinadora de la Red de Infancia Robada, en una entrevista televisiva emitida este lunes por el canal A24.

Según la monja, la expresidenta Cristina Kirchner le da “mucha pena”: “La considero una líder pero si hubiera estado en su lugar me hubiera retirado. El país necesita en estos momentos sentencias, no procesamientos. Si no curamos el mal en el cual hemos caído como Argentina es difícil que nos recuperemos como argentinos”. “No conozco los intenciones e intereses de Cristina, pero se equivocó al poner de laderos a La Cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente argentina. Y La Cámpora hizo frente a esto con la droga”, agregó Pelloni.

“La Cámpora nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio”, dijo Pelloni. “Y, de hecho, no están solucionados los problemas que se han encontrado, desde la Gendarmería que encontró en Itatí, hay gente presa del gobierno. Muy triste”. "Pido perdón si me equivoco, porque no es una investigación que hice. Pero es estar en el lugar", agregó.

“Vi a María Eugenia (Vidal) en el programa de Lanata, que dijo que si gana Kicillof, va a gobernar La Cámpora, y enseguida me acordé del narcotráfico”, dijo la religiosa. “Lo veo a Máximo Kirchner y me pasa el problema del narcotráfico. No que él sea un narco, eh, pero ¿la puerta abierta a quién?”.

"Tiene que haber un futuro mejor, que enriquezca a la argentina, pido que votemos con conciencia de no corrupción, no al narcotráfrico, idoneidad en los cargos políticos", dijo al ser consultada sobre las próximas elecciones presidenciales:. “Hay que consensuar, es cuestión de llamar, conversar, pedir opiniones a los distintos estamentos sociales. Vidal ha hecho bastantes cosas, ella pregunta, habla con la gente”.

D.S.