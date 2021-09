El video de Perón contra el periodismo que vieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner antes del acto

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó un video del ex presidente Juan Domingo Perón en el que hace referencia al rol de los medios de comunicación, tras haberlo mencionado en su discurso del acto del cierre de campaña del Frente de Todos. Contó que el video se lo envió el presidente Alberto Fernández previo a salir al escenario.

"El periodismo en la Argentina debería ayudar a debatir en serio, sin mentiras", enfatizó la vicepresidenta durante su discurso en Tecnópolis, y pidió "sacarse las anteojeras económicas y políticas".

En ese marco, Cristina Kirchner hizo referencia a un video de Perón que le envió el presidente Alberto Fernández previo a que asistieran al acto del cierre de campaña y adelantó que lo subiría a sus redes sociales, y tras el evento lo hizo.

En el video, que fue publicado en las redes sociales de la exmandataria, se puede ver a Juan Domingo Perón, tras su regreso al país después de 17 años de exilio, hablando sobre la concentración de medios.

Luego de que un periodista extranjero le pregunta por su negativa a dar entrevistas a medios argentinos, Perón responde: "Todos los periodistas argentinos están acoplados en una dirección que nosotros llamamos 'cholopequistas'". El expresidente hace referencia al ex dirigente del sindicato de Canillitas, Luis Ángel "Cholo" Peco.

En la filmación, Perón critica el rol de los periodistas argentinos, y puntualiza: "Le he dicho a los muchachos que me perdonen, pero yo aparte no necesito ya que me hagan propaganda. Los tengo ahí a unos cuántos señores que hablan mal de mí, pero hablan. Esa es mi propaganda".

Luego, tras la interrupción de un periodista que dijo no sentirse identificado por la crítica del expresidente, Perón añadió: "No me refiero a usted, me refiero a su empresa. Porque si no obedece, le quitan la concesión a fin de año. Usted en el fondo es un servidor, un trabajador".

Cristina Kirchner en el cierre de campaña del Frente de Todos.

Mismo argumento que utilizó Cristina en el acto: "Muchas veces uno se enoja con los periodistas, pero también es la línea editorial del medio. Tenés que hacer lo que dice la empresa. Y si no, te echan. Yo lo respeto porque el laburo es sagrado".

En otra parte del video, Perón también critica el debate que hay en los medios de comunicación: "Yo he presenciado los programas y no he creído oportuno compadecer a los paneles ni a nada de eso. He visto el tipo de discusión que se hacen allí. Para ir a discutir con personas ignorantes o mal intencionadas, me quedo en mi casa".

