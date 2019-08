Violencia de género: la joven del video de Vidal estuvo en otro spot de campaña

La campaña de Juntos por el Cambio en estas elecciones 2019 se encuentra en un punto en el que parece signada por la mordaz Ley de Murphy, letal al señalar que "todo lo que pueda salir mal, pasará". Asi en las últimas horas circuló en redes un video de la gobernadora María Eugenia Vidal golpeando la puerta de un presunto acosador de una chica que vive en el Barrio Carlos Gardel, en la localidad de El Palomar, situación en que las mismas redes sociales descubrieron a la víctima como protagonista de un spot anterior de la misma Vidal, entonces elogiando que ella, llamada Natasha, y su madre, se dedicaban a hacer huevos de pascua y otras artesanías como emprendimientos para ganarse la vida.

En ese charla, y a una pregunta de Vidal, Natasha le comenta que "hay un hombre que me acosa constantemente". La chica agrega "apareció de la nada y yo de ahí no quise salir nunca más sola". La respuesta de Vidal entonces apunta a acompañarla: "Yo le voy a hablar, no te preocupes. Yo le voy a decir la verdad; que yo me enteré del caso; que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola".

No había trascendido entonces, en abril de este año, la saga de esa charla en la casa de la chica, que muestra a Vidal yendo a golpear la puerta del presunto acosador, diciendo "Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natasha; que ya sé lo que está pasando; que me contó que te denunció; y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Era solamente eso, hasta luego".

Esa parte de video la subió, según señalan en redes, el senador radical Alfredo De Angeli, destacando la importancia de "votar a una gobernadora que no tiene miedo". Lo que seguramente no imaginaba De Angeli ni quienes dirigen la campaña de Vidal, es que el tema se iba a convertir en un búmeran, dejando a la mandataria malparada al exponer en campaña a una víctima de violencia de género, contra todos los protocolos que indican lo contrario. Es que se estima que esos temas, al trascender, dejan a sus víctimas en condiciones de mayor indefensión, con la posibilidad además de que el acosador ejerza una violencia todavía mayor apenas la policía, o en este caso la gobernadora Vidal, se hayan ido del lugar.

Las críticas en redes fueron inmediatas, una de ellas la de Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, indicando:

Resulta infantil pensar que con este video vamos a creer que le importan las bonaerenses después de desfinanciar programas de prevención y promoción de derechos. De no tener ni una política real de empoderamiento. — Malena Galmarini (@MalenaMassa) August 16, 2019

"El video de María Eugenia Vidal 'defendiendo a la vecina' es el ejemplo de cómo gobierna Juntos por el Cambio: para las cámaras. Dejando a su paso vacío, falta de respuesta e irresponsabilidad ante un tema tan delicado", afirmó Galmarini en sus redes sociales. "Después de tanto tiempo trabajando en el área social ¿no sabe que exponer a una mujer en situación de violencia no es el mejor camino?", agregó.

Fuentes de la campaña de Vidal negaron relación alguna con la difusión de ese video, indicando que "no está en ninguna cuenta oficial y además tiene varios meses".

"No tenemos idea quién lo difundió, y si es que lo tuiteó (Alfredo) De Angeli, eso no indica que se lo haya pasado para que haga campaña. Alguien lo filtró, bien o malintencionadamente, pero no fue nadie que forme parte de la campaña de María Eugenia Vidal", agregaron desde el comando de campaña provincial. Sobre el tema puntualizaron que luego de aquella intervención de Vidal ante la puerta del presunto acosador, intervino un fiscal de El Palomar y ordenó que Natasha contara con un botón antipánico.

Sin embargo, el hecho de exponer un caso de violencia de género impactó en las redes y se multiplican los mensajes cuestionando el tema, y generando un nuevo dolor de cabeza a Vidal, obligada a tratar de levantar el tremendo golpe electoral sufrido el pasado domingo:

Voceros bonaerenses aclaran que la chica del video es efectivamente víctima de violencia de género y se le dio botón antipánico. Dicen que Vidal fue a la casa como emprendedora y ahí se enteró la situación. Difundir ese video es irresponsable. Y haberlo grabado también. — Mariana Verón 💚 (@veronmariana) August 16, 2019