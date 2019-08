María Eugenia Vidal hizo campaña con una víctima de violencia de género y la cruzaron en las redes

Un video protagonizado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, difundido en las últimas horas en Twitter generó polémica y rechazo. Las imágenes habrían sido grabadas en abril de este año en el barrio Carlos Gardel de Morón y, aunque se dieron a conocer ahora, dan cuenta de un caso de violencia de género.

Allí se puede ver a Vidal mientras conversa con una mujer en una casa. "Venís de problemas de violencia", le dice la dirigente de Juntos por el Cambio a la joven, quien le cuenta: "Hay un hombre que me acosa constantemente. Yo jamás lo había visto. Apareció de la nada y yo de ahí no quise salir nunca más sola".

Sálvese quien pueda: los intendentes del oficialismo buscan despegarse más de Macri

"Yo le voy a hablar, no te preocupes. Yo le voy a decir la verdad; que yo me enteré del caso; que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola", le responde la gobernadora. Tras esto, se puede ver a Vidal caminar por uno de los pasillos del barrio acompañada de otras mujeres y golpear una puerta.

"Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natasha; que ya sé lo que está pasando; que me contó que te denunció; y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Era solamente eso, hasta luego", expresa Vidal ante la puerta cerrada.

Resulta infantil pensar que con este video vamos a creer que le importan las bonaerenses después de desfinanciar programas de prevención y promoción de derechos. De no tener ni una política real de empoderamiento. — Malena Galmarini (@MalenaMassa) August 16, 2019

El corto concluye con un graph que afirma: "No desperdiciemos la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo". Su difusión generó una rápida reacción de periodistas, especialistas en género y hasta de dirigentes políticas. Una de las que primero salió a hablar fue la concejal del Frente Renovador, Malena Galmarini.

"El video de María Eugenia Vidal 'defendiendo a la vecina' es el ejemplo de cómo gobierna Juntos por el Cambio: para las cámaras. Dejando a su paso vacío, falta de respuesta e irresponsabilidad ante un tema tan delicado", afirmó en sus redes sociales. "Después de tanto tiempo trabajando en el área social ¿no sabe que exponer a una mujer en situación de violencia no es el mejor camino?", agregó.

La desesperación ante el resultado electoral predispone a Vidal a una bajeza como esta, intentando hacer campaña con un caso de violencia de género.



Pero además haciendo todo lo contrario a lo que indica el protocolo de intervención ante situaciones de este tipo.



Una vergüenza. https://t.co/MjU6TmKzvX — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) August 16, 2019

Y en otro posteo, recalcó: "Resulta infantil pensar que con este video vamos a creer que le importan las bonaerenses después de desfinanciar programas de prevención y promoción de derechos. De no tener ni una política real de empoderamiento". Otra de las que también salió a criticar las imágenes fue la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez. "La desesperación ante el resultado electoral predispone a Vidal a una bajeza como esta, intentando hacer campaña con un caso de violencia de género", dijo.

Por último, la periodista Maria O' Donnell también le dedicó unas palabras a la gobernadora. "La reacción de Vidal ante la derrota fue más digna y constructiva que la de Macri, pero éste video me hace pensar hasta dónde puede llegar la desesperación en campaña. Vale que se ocupe de un caso de violencia de género, pero no corresponde hacer publicidad con un caso así", aseguró.