Video | Usan una canción contra el autoritarismo escolar para reclamar clases presenciales

Ante la polémica desatada por el anuncio de ampliación de las restricciones que hizo Alberto Fernández, específicamente por la suspensión de las clases presenciales, la oposición salió a cuestionar duramente las medidas del Presidente con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza.

Sin embargo, no fue el único funcionario de Juntos por el Cambio que se pronunció contra las medidas, sino que el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, publicó un video citando una mítica canción de Pink Floyd, "Another brick in the wall", que paradójicamente cuestionaba el autoritarismo dentro de las escuelas.

"No cierren las escuelas", publicó Ferraro, y un video de más de dos minutos en donde le cambiaron la letra a la canción y simularon un aula virtual con zoom con estudiantes, padres y docentes pidiendo mantener la presencialidad en las escuelas.

Por ese mensaje, desde las redes criticaron el video ya que en el disco y la película "The Wall", la canción citada hablaba críticamente de los métodos que utilizaba la escuela para educar.

Maxi: si yo no entendí mal The Wall, en la película la escuela no estaba tan buena. De hecho la comparaban con una máquina de hacer carne picada. Pero debo ser yo que no entendí la metáfora. https://t.co/QyvV29sgyH — Octavio Crivaro 💚✊🏻 (@OctavioCrivaro) April 16, 2021

Rodríguez Larreta: "Voy a hacer todo lo posible para que los chicos estén el lunes en clases"

Este viernes 16 de abril, en conferencia de prensa, Larreta volvió a ratificar que hará "todo lo posible" para que el lunes haya clases presenciales, luego de reunirse con Alberto Fernández y acercarle números que muestran la baja contagiosidad que generaron las clases presenciales.

NO CIERREN LAS ESCUELAS pic.twitter.com/m7OKXa3VIy — maxi ferraro (@Maxiferraro) April 16, 2021

A continuación, la letra del video:

"Nosotros odiamos la educación online

realmente sentimos perdida de control

ya no recordamos matemática y física

nos gustaría que nos dejaran trabajar solos

¡Hey! Gente, traiganlos de nuevo a la escuela

Dejarlos en casa es injusto y cruel

Dejarlos en casa es injusto y cruel

Necesitamos aprender en persona

No podemos estar todo el día online

Nosotros queremos reencontrar amigos en el aula

No podemos quedarnos más en casa

¡Hey! Gente, llevenos de nuevo a clase

Porque sino seremos apenas otra ventanita en el Zoom

Porque sino seremos apenas otra ventanita en el Zoom"

Ante la repercusión que generó el video, Ferraro hizo una defensa de su publicación y del cambio de los tiempos, donde, según el diputado, ya no tiene vigencia la imagen de la escuela que tenía Roger Waters y su obra conceptual "The Wall". "A los militantes kirchneristas “Nac & Pop” que alardean y pretenden dar clase de música, les digo: hoy lo disruptivo y progresista es que las escuelas estén abiertas y defender la presencialidad y el derecho de aprender y enseñar. Todo el resto: reaccionario y conservador", completó.

A los militantes kirchneristas “Nac & Pop” que alardean y pretenden dar clase de música, les digo: hoy lo disruptivo y progresista es que las escuelas estén abiertas y defender la presencialidad y el derecho de aprender y enseñar. Todo el resto: reaccionario y conservador. — maxi ferraro (@Maxiferraro) April 16, 2021

