Gines González García anunció un nuevo protocolo de aborto no punible

Gines González García, ministro de Salud, brindó este jueves 12 de diciembre una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que anunció un nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se publicará mañana en el Boletín Oficial.

El Ministro aseguró que se trata de una "guía de procedimiento que garantiza e iguala derechos", que cumple con todas las leyes vigentes, y que responde a "cánones de la Organización Mundial de la Salud". Y agregó: "Pretendemos que sea una guía que garantice calidad y cumplimiento de la ley".

"Lo que estamos haciendo es dar un instrumento sanitario para que se cumpla no solo con la ley, sino con los derechos de las personas que están en un proceso de interrupción legal del embarazo”, sostuvo García González.

Gines González García se reunió con Alberto Fernández junto con el equipo del Ministerio de Salud y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quienes dialogó sobre el nuevo Protocolo.

El jefe de la cartera de Salud explicó que este protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas.

Este nuevo protocolo busca "garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes", como así también "proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente". Además, según señalaron desde el Ministerio, "se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales".

La despenalización del aborto y sus posibles consecuencias

En los últimos días de la gestión de Mauricio Macri se generó polémica por el protocolo debido a que el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, había avanzado con la actualización del mismo. Luego, el entonces jefe de Estado dispuso revocar esa actualización, al señalar que fue una "decisión unilateral" del funcionario, por lo que Rubinstein puso a disposición su renuncia al cargo.

Consultado por las modificaciones que tendrá respecto de ese protocolo que fue aprobado y luego vetado semanas atrás, el Ministro explicó que “es una evolución del anterior”, aunque aclaró que “tiene una posición un poco más flexible de cómo se aplica la objeción de conciencia”.

En esa línea, explicó que la objeción de conciencia "no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley", y recalcó además que la misma es individua, es decir, no pueden las instituciones sanitarias ser en su totalidad objetores de conciencia.

