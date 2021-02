Vuelta a las aulas: sólo once de las 24 provincias tienen protocolos publicados

La posición del gobierno nacional -respaldada por el consenso de los ministros y ministras que integran el Consejo Federal de Educación- fue repetida hasta el cansancio por el ministro Nicolás Trotta: “la presencialidad debe ser la norma”. Pero a ocho días del lunes 1º de marzo, fecha estipulada por más de la mitad de las provincias como comienzo del ciclo lectivo 2021, sólo once de las 24 jurisdicciones educativas en el país tienen sus protocolos publicados para la reapertura de las escuelas.

Las provincias de Córdoba, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Salta se sumaron esta semana a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Neuquén y San Luis en publicar sus protocolos con medidas de cuidado y seguridad ante la pandemia de Covid-19. El ciclo lectivo empezó este miércoles 17 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia del NOA.

La información surge del segundo Monitoreo de protocolos de regreso a clases presenciales, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación. Este relevamiento, en constante actualización, busca reunir cada semana información sobre el regreso a clases presenciales en cada una de las provincias.

“Es preocupante que el CFE haya esperado hasta el 12 de febrero para acordar criterios comunes para elaborar estos protocolos, sobre todo cuando esos lineamientos no contienen otra cosa que aquellos elementos que conocemos desde mayo del año pasado”, plantea Gustavo Zorzoli, director de la Escuela de Formación Olímpica. “Más alarmante es que muchos ministerios de educación no hayan podido decidir cómo adecuar esas normas a los diferentes contextos regionales”, agrega el ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires.

Qué dicen. La provincia de Buenos Aires plantea un modelo de presencialidad en el que se divide cada curso en grupos de hasta 15 personas. Estos grupos alternarán la asistencia a la escuela semanalmente y cada grupo asistirá cuatro días a la semana. La duración del dictado de clases será en una primera etapa de dos horas como máximo. Se exige un intervalo de 20 minutos para el ingreso de los distintos cursos.

En Corrientes cada escuela determina los criterios de alternancia en el regreso en la medida que pueda cumplir el protocolo. De esta forma, primará el método de enseñanza bimodal donde cada escuela determina la carga horaria sobre el formato virtual y presencial dependiendo de sus posibilidades. Los cursos se dividirán en cantidades que soporte el establecimiento, y se alternarán para asistir a clase sin permitir cambios entre un grupo y el otro. En Córdoba cada escuela determina la modalidad de regreso a clases y define los tiempos, los modos y las formas de reapertura. Para todos los niveles educativos obligatorios, la máxima duración de la jornada escolar estipulada será de 4 horas. Se exige el ingreso escalonado de los distintos cursos y el uso obligatorio de tapabocas a partir de los 5 años.

En Entre Ríos, igual que en la Ciudad de Buenos Aires, planifican la asistencia escolar 4 o 5 días dependiendo de la semana. Formosa no establece la presencialidad obligatoria: se irán incorporando presencialmente cursos en la medida de lo posible. Se le dará prioridad a los primeros y últimos grados de la educación obligatoria. En Jujuy, si son más de 15 alumnos, van alternados día hábil de por medio. En Neuquén el Ministerio de Educación determina la modalidad de regreso a clases. Se plantea un modelo de presencialidad en la medida que cada escuela pueda garantizar el distanciamiento obligatorio, y como complemento se utilizará la modalidad virtual. La duración máxima del dictado de clases será de 3 horas, algo que no establece Río Negro. En Salta, la alternancia la determina la infraestructura y como máximo pueden permanecer dos horas. En San Luis, sólo exigen tapabocas e ingreso escalonado, pero no establecen cuántas horas pueden estar los grupos ni cuánta alternancia deben disponer.