Regreso a clases: cómo tramitar el permiso para ir a la escuela en transporte público

Este miércoles comienza la primera etapa del regreso a las clases presenciales luego de un ciclo lectivo cruzado por la virtualidad en la educación. Tanto los alumnos como los docentes estarán habilitados a usar el transporte público y tendrán prioridad para trasladarse hacia y desde los establecimientos educativos, aunque deberán tramitar el permiso de circulación.

"Dispusimos un operativo de concientizadores para conversar con los vecinos y, en todas las paradas, hemos puesto cartelería para informar sobre la prioridad de los chicos y docentes en el traslado hacia la escuela", expresó esta mañana Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obra Pública de la Ciudad, en diálogo con Radio Colonia.

Regreso a clases en la ciudad de Buenos Aires.

Según la Secretaría que Méndez conduce, el 40% de los alumnos vive a un promedio de 2,5 kilómetros de distancia de la escuela y puede ir caminando o en bicicleta. En tanto, otro 25% va en auto o en micro escolar. Pero el 35% restante deberá recurrir al transporte público para viajar, como lo hacía antes de la pandemia. Si bien el 94% de estos alumnos se mueve en colectivo, es "muy baja la utilización del subte por las personas en edad escolar", manifestó el secretario.

Vuelven las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires

"Hoy arrancaron los primeros años de cada nivel y cuando tengamos el regreso completo analizaremos la medida de corte de calles o restricción de carriles en los horarios de egreso y egreso de las escuelas", manifestó Juan José Méndez y agregó que "la bicicleta es la alternativa para llegar a la escuela".

El organismo calcula que antes de de la pandemia, el 30% de los viajes totales en transporte público eran realizados por alumnos, docentes y no docentes.

Cómo tramitar el permiso para circular

El Gobierno nacional incorporó a los actores escolares del tránsito en una lista de personas autorizadas para viajar en transporte público, pero deberán tramitar un permiso para circular.

Está dirigido a alumnos y alumnas que asistan a clases presenciales o a actividades educativas no escolares presenciales, sus acompañantes, el personal docente y no docente de las escuelas y a los estudiantes universitarios que asistan a actividades académicas. A su vez, el permiso alcanza al personal directivo, docente y no docente de universidades e institutos universitarios.

Los estudiantes opinan sobre el regreso a clases y el efecto de la pandemia

El trámite para obtener el permiso para circular se puede realizar a través de la app CuidAR o de la página del Gobierno nacional www.argentina.gob.ar/circular. Se debe tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID- 19”, denominado “ESCOLAR”.

Para quienes lo gestionen a través de la aplicación CuidAr, deberán habilitar la geolocalización en el dispositivo que se utilice al momento de realizar el trámite de circulación.

CI/FL