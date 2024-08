El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro reflotó un video de Néstor Kirchner para criticar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en reclamo a los incidentes registrados durante una protesta de organizaciones de izquierda y jubilados tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar la nueva fórmula de los haberes. El legislador recibió múltiples respuestas, donde algunos le pidieron que imite el ejemplo del exmanatario.

"¿Cuál es la audacia? Débil con los poderosos y fuerte con los débiles", fue el mensaje que utilizó el exministro del Interior para acompañar el clip que publicó en su cuenta de Instagram. La frase se desprende del fragmento de un cruce de 2001 entre Kirchner, quien en ese momento era gobernador de Santa Cruz, y Bullrich, por entonces ministra de Seguridad Social del gobierno de Fernando De La Rúa.

"De pegarle a un jubilado no se vuelve": la reacción de la oposición por la represión frente al Congreso

Durante la entrevista, la actual funcionaria del Gobierno de Javier Milei se refirió el ajuste del 13% a los jubilados y aseguraba que si Argentina seguía como estaba “la situación podía ser terrible''. "A veces, cuando está en el Gobierno, un dirigente tiene que tomar decisiones fuertes", sostuvo.

“¿Cuál es la audacia? Es débil con los poderosos y fuerte con los débiles. Es un error cargar la desconfianza en las espaldas de los que menos tienen", le respondió Kirchner a la ministra.

En esa línea, comentó que estaba "de acuerdo con el déficit cero, con las cuentas ordenadas, con que no se puede gastar lo que no se tiene, pero colocar como variable de ajuste del gasto del Estado a los jubilados argentinos me parece un acto de una injusticia soberana y de una falta de creatividad y de decisión”.

“Yo hubiera cargado este ajuste sobre la espalda de los que más tiene. Como hace cualquier país serio del mundo. De una vez por todas, terminemos la brecha y que el ajuste se haga alguna vez de la historia para el otro lado”, se lo escucha decir al exgobernador santacruceño hacia el final del video.

Las respuestas al video que subió "Wado de Pedro"

En la sección de comentarios, el legislador que integra el bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta recibió cientos de mensajes. Varios de ellos revalorizaron la figura del ex Jefe de Estado fallecido en 2010, mientras que otros cuestionaron a de Pedro e incluso criticaron algunas acciones tomadas por el Gobierno de Cristina Kirchner.

"Un estadista que cambió el rumbo de Argentina. Gracias por tanto querido Néstor" y "Por lejos...el mejor presidente que hemos tenido", fueron algunos de ellos. En tanto, otros internautas hicieron foco en la protesta de este miércoles, donde la policía terminó reprimiendo con golpes y gas pimienta a los manifestantes.

"Chicos dejen de subir videos de Néstor,y empiecen a copiar el ejemplo de él, mucho video, pero ayer los viejos estaban solos peleando. ¿Cuál es la audacia de subir los videos de Néstor a Instagram?", le dijo una usuaria parafraseando el video del expresidente.

En esa línea, otro planteó: "Necesitamos un plan de lucha y organizacion, ya que se creen lideres".

El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro.

Otra internauta le escribió al exministro de la gestión de Alberto Fernández: "Estamos de acuerdo. Sin embargo, Unión por la Patria estuvo del lado de los bancos. Y ahogaron a los hipotecados con créditos, siendo gobierno nos ignoraron y hoy en el Senado fingen demencia".

"¿Wado te olvidaste que tu jefa vetó el 82% móvil para los jubilados?", le señaló otra. "Y fue vicepresidenta del Gobierno que encerró a todos y nos permitían ni ir a visitarlos cuando se morían. Vos también sos parte de eso y así la historia los va a recordar", añadió.

"Teléfono Cristina....cuentas ordenadas déficit cero. Lo dijo el mejor presidente desde Peron hasta acá", se pudo leer en otro comentario.

