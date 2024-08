Gabriel Rubinstein: "Para aumentar un gasto, hay que aumentar la recaudación o bajar otra cosa"

Gabriel Rubinstein, ex director del Banco Central, reconoció que “habría que trabajar con algún tipo de reforma para las jubilaciones” e hizo foco en la parte impopular de las propuestas económicas necesarias para ordenar la macroeconomía. “Siempre es antipático, todo tiene costos”. Asimismo, consideró complicada la propuesta libertaria de bajar el gasto público hasta el 25% del PBI: “Ahí dependen muchísimo de las provincias, las cuales tienen un problema gravísimo con el empleo público improductivo”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Rubinstein es economista. Fue viceministro de Economía entre 2021 y 2023, asesor de la Secretaría de Finanzas en el año 2002, y director del Banco Central de la República Argentina entre 2002 y 2005. Fue una persona de confianza de Roberto Lavagna cuando manejaba el Ministerio de Economía.

Usted apoyó el veto presidencial a la reforma jubilatoria y sostuvo que el proyecto aprobado por el Senado “es preocupante, ya que implica un elevado costo fiscal y se incumple la ley de Administración Financiera”. ¿Vetarías toda la ley o sólo alguna parte de la ley, como plantea incluso algunos sectores de la oposición “dialoguista"?

Mirá, yo quiero hacer énfasis en un punto que es el siguiente: la ley de administración financiera que no se cumple, pero que los diputados y los senadores deberían cumplirlo, dice en su artículo 38 que "todo proyecto que implique un aumento del gasto de algo que no esté contemplado en el presupuesto, tiene que venir con su financiamiento correspondiente".

Pero si es un proyecto que implica un 1,2% del PBI anualmente, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, que es un asesor presupuestario del Congreso, que dice 0,44 y 1,2 el año que viene, entonces, cuando vos tenés un costo presupuestario tan alto para siempre, tenés que decir qué estás proponiendo de nuevos impuestos o de nuevas bajas de gastos. O sea, para aumentar un gasto, hay que aumentar la recaudación o bajar otra cosa.

Y eso es algo que en Argentina no se hace, pero la verdad es que llegamos a un momento en que uno se dice, bueno, cumplamos la ley, porque sino es muy fácil encontrar causas justas. Así como a la jubilados creo que es una causa justa, como aumentarle a los médicos en los hospitales, puede ser hacer más hospitales, puede ser aumentar a los docentes, puede ser hacer más escuelas, y son infinitas las cosas justas que pululan por el mundo y que sería bueno poder hacer.

Pero si vos tenés que partir de la base de que no podés comprometer el resultado fiscal objetivo, que en este caso es déficit cero, tenés que decir qué otros gastos u otros impuestos involucrás, yo no tengo problema en que se discuta eso. Tal vez la sociedad, a través de sus representantes, encuentra que es más justo aumentar a los jubilados, por ejemplo, a expensas del resto de la sociedad como consumidores.

Entonces, deberían considerar aumentar el IVA, que vaya del 21%, al 25% para desparramar mejor ese costo a toda la sociedad, sean pobres o ricos. También pueden considerar aumentar el Impuesto a las Ganancias, aumentar el impuesto a los bienes personales, eliminar el régimen de Tierra de Fuego o aumentar tarifas para poder bajar subsidios, pero tienen que ser cosas concretas.

Partiendo del objetivo fiscal, la discusión racional, que nunca se pudo lograr bien en Argentina, es que cada propuesta de aumento de gastos tiene que venir atada a una propuesta equivalente de suba de impuestos o de baja de otros gastos. Porque sino, termina metiendo todo en una bolsa de cosas que, después, el Ejecutivo tiene que ver cómo hace, y ahí empieza a tener los problemas de deuda, de emisión monetaria, de pérdida de reservas, y todas las cosas que Argentina ya no está en condiciones de hacer.

Recuerdo que en un reportaje que te hice y me dijiste: “si no nos podemos poner de acuerdo en qué gastos bajar ni en qué impuestos subir, entonces tenemos que tener inflación”. Y lo inverso sería que para no tener inflación tenemos que ponernos de acuerdo en qué impuestos subir y en qué gastos bajar. ¿Cómo lo hubieras hecho vos si hubiese ganado Sergio Massa y vos fueras ministro de Economía en este momento? ¿Hubieses licuado las jubilaciones o hubieses atacado otros rubros, esto de que el FMI dice que se hizo un “ajuste silvestre" y que ahora hay que hacer sintonía fina?

En la práctica, también estábamos trabajando en distintas alternativas, pues a mí siempre me importó más el resultado. Por un lado se quiso restituir el Impuestos a las Ganancias, como finalmente se hizo aunque yo no estaba de acuerdo, pero era una discusión, porque Massa estuvo 10 años bregando para que ese impuesto se baje. Yo no estaba de acuerdo, pero había que discutir porque sino había que subir el impuesto a las corporaciones, y en general se presume que es mejor gravar a los individuos y no a las empresas

Rubinstein reconoció que “habría que trabajar con algún tipo de reforma para las jubilaciones”.

Por ejemplo, el IVA podría haber sido un IVA más parejo para todos, hay muchas exenciones del IVA. Por ejemplo, vos decís que la leche paga menos IVA, pero finalmente la consumen todos, ricos y pobres, entonces, no me parece una manera eficiente de trabajar. Los bienes rurales no pagan bienes personales. Me dirás que eso se va para la producción, etc. pero lo importante es que de cada medida tenés un lobby o alguien que tiene razones para estar en contra.

También está el tema de la ganancia de los jueces o hay otras excepciones de ganancias por ahí y por allá. De hecho, todas las excepciones impositivas son más 4 puntos del Producto, así que por ahí un puntito o dos podrías conseguirlo por ese lado. Es posible que se hubiera aumentado el impuesto PAIS, así como se hizo en este gobierno.

Seguramente, en la obra pública deberíamos haber hecho recortes, aunque quizá no de la manera que se hizo, en donde directamente se paró todo. Y en cuanto a las jubilaciones, había que trabajar con algún tipo de reforma para no estar indexando hacia atrás y que no se dificulte la baja de inflación, porque bajar mucho la inflación te puede traer un problema fiscal .

Había que buscar una forma de cambiar las jubilaciones y seguramente la indexación por inflación era la más adecuada porque en el tiempo te daban un poco de margen para que, si sube el PBI con el tiempo, la carga jubilatoria total bajara. Aunque es cierto que el tema jubilatorio tiene mucha más profundidad porque también aumenta la cantidad de jubilados por el envejecimiento de la población y una serie de cosas.

Propuestas puede haber muchas, como el hecho de saber que no alcanza y aumentar el IVA en un 23% o 24%, o aumentar el impuesto a los combustibles o la cuota de tal cosa, etc. En fin, siempre es antipático, todo tiene costos, son todos los problemas que todo el tiempo se enfrentan en la situación fiscal. Pero llega un momento en que decís, bueno, nosotros no renunciamos al objetivo fiscal y que discutan los diputados y senadores. Llega un momento en que casi ni te importa tanto el mix, no soy de los que piensan que sí o sí hay que bajar el gasto.

No se puede bajar alegremente el gasto público, esto de llevarlo a un 25% hay que ver cómo lo van a hacer, porque de ahí dependen muchísimo de las provincias, las cuales tienen un problema gravísimo con el empleo público que es improductivo pero no tienen manera de reemplazarlo. Entonces, si le decís a las provincias que eche a la mitad de la gente, seguramente todo funcionará igual pero, ¿qué hacen con la gente? Se van a quedar con algún subsidio, se van a morir de hambre o van a venir a Buenos Aires. No es fácil el tema, es difícil.

Yo no tengo problemas en que de pronto se aumente algún otro impuesto o la restitución del impuesto sobre los ingresos, pero creo que no se debe renunciar al objetivo que es el que te garantiza que podés empezar a solucionar el problema macroeconómico. Para mí, la parte fiscal es una condición necesaria pero no suficiente para el orden macroeconómico, pero si no tenés eso tampoco vas a tener orden macroeconómico.

