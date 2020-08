Un Zoom entre Maslatón y Guillermo Moreno se convirtió en tendencia en redes

En las redes sociales se volvió tendencia este jueves 20 de agosto una charla virtual entre dos personajes con miradas totalmente opuestas, pero que se caracterizan por alimentar polémicas. Fue entre el economista liberal Carlos Maslatón y el ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno.

En Twitter ese debate se convirtió en tendencia, destacándose que Maslatón y Moreno, a pesar de sus marcadas y visibles diferencias, coincidieron en algunos aspectos criticando la política económica del gobierno de Alberto Fernández.

Al principio de la charla, Maslatón, que transmitió en vivo vía su canal de Youtube MASLAZOOM, le hizo varias preguntas sobre le peronismo a Moreno: "Intentar avanzar sobre la interna del peronismo sin ser peronista no sirve. Si este debate termina siendo fructífero, vos te alineas al peronismo. Pero es muy difícil, es como que yo intente entender a los radicales".

Luego sí llegaron las críticas al actual mandatario cuando el economistas liberal le preguntó por qué no estaba en el Gobierno de Alberto Fernández. "Hace 30 años que no nos llevamos bien. Es porque él es social demócrata y yo peronista. No creo que le vaya bien porque su marco conceptual es equivocado", expresó Moreno.

Lo mismo opinó Maslatón que también le pegó al ex mandatario Mauricio Macri: "Fui totalmente crítico de Macri del primer hasta el útlimo día, lo único que hizo fue repetir la política económica de Martínez de Hoz que también practicó Alfonsín en sus últimos dos años, es increíble, parece que no hubieran estudiado economía. Ahora el Banco Central está haciendo la misma continuidad que lo de Macri. Emitir moneda y retomarla después en el mercado pagando interés, no puedo creer que se repita".

En las redes sociales, especialmente en Twitter, hubo muchas repercusiones de esta particular charla y los usuarios mostraron diversas opiniones a favor y en contra de ambos.

