"Confesión" y denuncias en una teleconferencia liberal del jefe de campaña de Espert contra su partido y Larreta

"La Ciudad debe seguir con sus transformaciones. Hay que evitar que vuelva el pasado", con esa frase un mes luego de las PASO, el ex candidato presidencial José Luis Espert llamó a votar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que luego ganaría las elecciones. Muchas versiones y suspicacias sobrevolaron sobre esta alianza, pero todos las negaban. Hasta hora. Ocho meses después, el tema volvió a surgir en un debate entre referentes liberales y quien fue uno de los jefes de campaña de Espert, Gonzalo Díaz Córdoba, confesó que Larreta financió la campaña del líder del Frente Despertar a cambio de ese respaldo. Incluso, en otra parte de la discusión, cuando le preguntaron si "estaba confirmando que se 'afanaron' la guita de la campaña de Espert", respondió: "No lo niego, estoy diciendo que no tengo pruebas en lo contrario".

En diálogo con PERFIL, Espert "desmintió categóricamente haber recibido cualquier apoyo económico de Larreta". Aseguró que no hubo ningún acuerdo, sino que dado que no tenía candidato en CABA, decidieron apoyar a Larreta. "El año pasado me acusaban de ser financiado por Cristina, ahora me acusan de que me financiara Macri", recordó. También explicó que Díaz Córdoba no era su jefe de campaña aunque sí formaba parte del equipo. Mientras que desde el Gobierno poteño también negaron las acusaciones.

El año pasado decían que me financiaba Cristina. Ahora dicen que me financiaba Macri ¿No será que estamos creciendo en las encuestas y el sistema político se pone nervioso? — Jose Luis Espert (@jlespert) May 21, 2020

La situación comenzó en una de las charlas virtuales por Zoom con referentes liberales que organiza el analista financiero Carlos Maslatón, pero la discusión se salió de control y terminó en un escándalo con serias acusaciones.

A la mitad de la charla, mientras describían los problemas que afronta el Partido Libertario, Maslatón recordó su relación con Espert en la campaña y confesó que le llevó "un fajo de dólares en negro, una pequeña colaboración".

"Yo lo voté a Espert en las PASO, pero entre las PASO y las generales de octubre veo que arregla con Macri. Lo llamé a Gonzalo Díaz Córdoba para putearlo y le dije: '¡¿Qué carajo hiciste, hijo de puta, por qué te vendiste así?! ¿Cuánto te garparon?', inició.

"Aparte de la que se quedaron en la campaña, arreglaron con Macri. Pregunten hoy qué hace esa gente y van a ver que tienen cargos en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo cual, ¿de qué nos toman?", dijo.

En esa línea, siguió: "Una vez, agarré y le llevé un fajo de dólares en negro, una pequeña colaboración. Hice campaña por Espert a cambio de nada. ¡Y después me entero que arregla con Macri! Si hubiera arreglado con Fernández hubiera dicho: 'Bueno, ok, no está del todo bien pero por lo menos eso'. Pero yo no voy a votar por Macri, el PRO, Vidal".

La situación parecía culminar en ese punto, sin embargo, el propio Gonzalo Díaz Córdoba -uno de los jefes de campaña de Espert- irrumpió en la charla vía Zoom y cruzó a Maslatón. "Te lo iba a dejar pasar, pero ustedes saben que nosotros presentamos la candidatura de la esposa de Carlos Maslatón a jefa de gobierno de la Ciudad y un día me llama Maslatón para decirme: 'Mirá, Mariquita (Delvecchio) es empleada del Consejo de la Magistratura".

José Luis Espert llamó a votar a Larreta: "La Ciudad debe seguir con sus transformaciones"

"Entonces le dije: 'Bueno, al ser incompatible, asumo que ante un contrato del Estado, un tipo millonario como vos y cagando la candidatura a jefe de gobierno porteño, que era lo que más le interesaba a Larreta, vos elegís que nos quedemos sin candidato. Nos quedamos sin candidato. A Carlos Maslatón lo llamaron funcionarios de Larreta para eso. Y yo asumí que fue un error honesto pero nunca lo asumí como un acto de corrupción", continuó el abogado que fue primer candidato a legislador porteño el año pasado por el Frente Unite.

Tras esa primera aclaración, hizo referencia a la acusación en cuestión: "¿Qué pasó con el acuerdo de Larreta? Por falta de fondos para la campaña, error del que no tengo nada que ver, nos quedamos sin financiamiento entre las PASO y las Generales.

"Ningún millonario logró que un candidato llevara las ideas liberales a un debate presidencial y yo lo logré. Entonces, me banco cualquier cosa, menos que me traten de 'hijo de puta' y de 'corrupto' porque ninguna de esas cosas pasó", manifestó.

Impresionante, el jefe de Campaña 2019 de Espert, Gonzalo Díaz Córdoba, confiesa en Zoom ayer conmigo que se afanaron la guita de la campaña en vez de usarla y que de remate se vendieron a Sombrilla Larreta para robarse más plata aún. Todo en este link: https://t.co/nI8rzA0d1J — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 21, 2020

"Todo el objetivo era llegar vivos a las elecciones generales y que Espert estuviera en el debate presidencial. No teníamos ni un fondo de campaña y ese arreglo nos permitió que Espert fuera candidato de todas maneras", agregó.

En ese momento, Maslatón lo interrumpió: "El arreglo tuyo con Larreta es un acto de corrupción". "¿Vos crees que yo arreglé ese acuerdo por un cargo? Arreglé ese acuerdo para que Espert sea candidato en las generales. Nos habíamos quedado sin fondos de campaña. Teníamos que cerrar la persiana después de haber pasado de milagro las PASO. Fue un milagro que Espert fuera candidato", respondió el abogado.

Le voy a pedir a mi pintor nacional favorito, a Miguel D'Arienzo, que pinte este cuadro. Y que se llame "Monumento argentino a la valija política". Se que él lo va a hacer perfecto y divertido. Lo expondré en mi casa primero, luego procuraré se exhiba en el MALBA. pic.twitter.com/hEnjai3aW1 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 21, 2020

Y luego lanzó una frase que generó la replica inmediata: "Fue toda la publicidad que se vio en la vía pública que nosotros no podíamos sostener de ninguna manera". "¿Larreta la pagó? ¿Estás diciendo eso?", retrucó Maslatón y el ex jefe de campaña lo confirmó: "Vos fuiste concejal de la Ciudad, ¿existe alguna posibilidad que alguien que no esté en el Gobierno de la Ciudad tenga publicidad en la vía pública?.

"Me estás diciendo que les dio plata el Gobierno de Macri. Acabas de confesar que les pagó Larreta y hoy tenés un cargo público con él. No se paga el debate presidencial, si clasificaste en las PASO vas a la general, tengas plata o no", siguió el debate.

"Te faltan algunos datos, llegás desplumado a la general", comentó Díaz Córdoba y llegó la respuesta inmediata: "Si se afanaron la guita cómo no van a llegar desplumados". "Eso, que no niego, no tiene nada que ver con mi actuación en la campaña", sorprendió con su comentario el ex jefe de campaña y generó la pregunta de Maslatón: "Estás confirmando que se afanaron la guita de la campaña de Espert, boludo". "No, estoy diciendo que no tengo pruebas en lo contrario", concluyó.

En diálogo con PERFIL, Maslatón agregó: "Entre las PASO y las generales en el medio aparece un pacto con una fracción del Gobierno que tenés que competir. Esto es muy raro. En su momento dije: 'esto es arreglo'. En política se llama 'valija'. Cuando ves algo así que no tiene explicación, de golpe, intempestivo, que no cuadra, hay arreglo".

"Díaz Córdoba entró a atacarme por las cosas que decía. No sé que es lo que le pasó, termina haciendo una confesión, lo lleve a que confirme eso, lo podría haber denegado pero confirma las dos cosas, que hubo un pacto con Larreta, él tiene un cargo público ahora, jerárquico importantísimo en este organismo descentralizado que es la Corporación de Puerto Madero, además de eso, peor es que confirme que le fueron a pedir plata a Larreta porque antes habían juntado varios millones y se los habían afanado. Estoy impresionado, si bien estoy acostumbrado a que pasen estas cosas en política, me sorprende que lo haya confesado como si fuese algo normal". Este medio también se intentó contactar con Díaz Córdoba para que amplíe sus declaraciones pero no hubo respuesta.

La respuesta de Espert y el Gobierno porteño

Ante las declaraciones de Díaz Córdoba, Espert habló con PERFIL y desmintió sus dichos: "El año pasado me acusaban de ser financiado por Cristina, ahora me acusan de que me financiaba Macri. Los pone nervioso que estamos creciendo en las encuestas. Eso es lo que está de fondo".

"Desmiento categóricamente que hayamos recibido algún financiamiento o apoyo económico en la campaña de parte de Larreta", reiteró. En esa línea, explicó el por qué de su apoyo al actual jefe de Gobierno: "No teníamos candidato a jefe de Gobierno y con el resultado de las PASO en la mano, estábamos convencidos que Mauricio Macri no daba vuelta la elección, lo mismo pensábamos de la Provincia. Dado que no teníamos candidato en CABA y veíamos una hegemonía del kirchnerismo, y como incluso Larreta había hecho una buena gestión, para tratar de ayudar a que hubiera un balance, decidimos dar un apoyo político a Larreta, pero ni siquiera hubo un acuerdo, fue solo un apoyo político".

Cuando se lo consultó sobre los dichos de Díaz Córdoba en cuanto al robo de dinero de su campaña, manifestó: "Eso también lo niego categóricamente. Nuestra campaña fue la más humilde de todas". Por último, aclaró el puesto de Díaz Córdoba: "No fue mi jefe de campaña, fue candidato a legislador. Había un equipo de trabajo, no había un jefe de campaña. Era un grupo chico de trabajo, estaba yo, Rosales y también formaba parte de ese equipo González Días Córdoba".

Por su lado, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también negaron esas afirmaciones: "No tenemos nada que ver al respecto. No sabemos de dónde sacó eso".

