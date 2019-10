Pilar González Iturralde y Facundo Osa (*)

El partido Unite, encabezado por José Luis Espert y Luis Rosales, aspiraba a convertirse en una de las alternativas que surgió por fuera de las de Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio) y Alberto Fernández-Cristina Fernández (Frente de Todos). Con un 2,64 por ciento de los votos logró llegar a las votaciones del 27 de octubre, donde obtuvo un 1,48 por ciento según el escrutinio provisorio. Más allá de los números, el principal referente de Unite pareciera haberse afianzado con sus dichos disruptivos y sus propuestas liberales en la escena política argentina.

Desde su postura el ahora excandidato apuesta a consolidar un pensamiento liberal, tarea difícil en una Argentina donde la polarización está tan arraigada. “El fracaso de las propuestas alternativas le va a hacer ver a la gente que la razón está cada vez más de nuestro lado”, consideró.

En la campaña de 2015 el entonces candidato a presidente Mauricio Macri presentaba una propuesta que parecía ser cercana a las ideas liberales. Sin embargo Espert asegura que sabía que no tenía nada que ver con el liberalismo, y que desde antes de que ganara, ya había dicho que el Macri que aparecía en campaña era un "kirchnerismo de buenos modales".

¿Octubre y después? En la actualidad, la unión con otros candidatos no es una alternativa para Unite. Según Espert, el candidato por el Frente NOS, José Gómez Centurión, con quien compartieron algunos puntos en materia de Seguridad durante los debates presidenciales, no sería una opción para alinearse, aunque tampoco lo descartó por completo: “No sé cuán liberal es Gómez Centurión en lo económico, el voto de él es muy temático, y no sé si aceptaría gente que estuviera, como yo, a favor de la despenalización del aborto”.

El espacio piensa seguir adelante camino a las elecciones legislativas de 2021, con foco en los jóvenes "antisistema". Los nombres se discutirán más adelante: “Nosotros hemos puesto la bandera, hemos hecho un primer mojón y vamos a seguir compitiendo". "La Argentina liberal recién empieza", enfatizó el candidato con la esperanza puesta en el futuro.

(*) Especial para PERFIL