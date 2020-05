Nuevos consejos y charlas gratuitas para usar Zoom de forma segura

por Agustín Jamele

Zoom es una plataforma que se “benefició” por la cuarentena y la pandemia del coronavirus. Si bien hay otras opciones para realizar videollamadas y videoconferencias, la aplicación creada por Eric Yuan en 2011 cautivó a los usuarios. Sin ir más lejos en diciembre de 2019 tenían 10 millones de personas conectadas mientras que en la actualidad esa suma se incrementó a 300 millones.

Por un lado la usabilidad de Zoom es muy buena y las personas la encuentran sencilla de utilizar. Y por otro lado, desde que se declaró la pandemia permitió su uso gratuita en casi todos los países donde funciona. Sin embargo, la escalada imprevista de usuarios generó que el propio CEO de Zoom admitiera que la plataforma tiene errores y que nunca fue pensada para soportar tantas personas al mismo tiempo.

Desde la compañía aseguran que ya han solucionado los errores pero también hay otros peligros relacionados a su uso diario. Por ese motivo la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dependiente del Ministerio Público Fiscal, generó placas a modo de consejos para evitar problemáticas con ZOOM.

Dentro de los mismos se destacan el no tomar capturas de pantalla de los encuentros, mantener la aplicación actualizada para tener las últimas medidas de seguridad implementadas, comprobar que la contraseña se encuentra protegida y utilizar la función “sala de espera” para que la persona anfitriona pueda identificar y autorizar manualmente a quienes van a participar de la conferencia.

Por otro lado la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas también dio consejos sobre la utilización de Zoom y otras plataformas similares. Difundir las contraseñas por canales privados, bloquear la posibilidad de que el resto de los participantes puedan tener acceso a micrófonos y pantallas compartidas y llamar a sus oficinas en caso de presenciar reuniones en las que la privacidad fue vulnerada son algunos de ellos.

Y para quienes quieran informarse aún más al respecto también se están llevando a cabo reuniones virtuales con especialistas que explican cómo utilizar correctamente estas herramientas. Por ejemplo hoy, jueves 30 de abril a las 19 hs, el Centro Universitario Vicente López, habilitará un canal a través de su Facebook para interactuar con Sebastián Bortnik, experto en seguridad informática.

“Zoom es quizás una de las grandes ganadoras en la pandemia y la cantidad de usuarios que tienen es abismal. Pero en las últimas semanas empezaron a aparecer un montón de problemas que se pueden resumir en tres: problemas de seguridad, problemas de privacidad (que no es exclusivo de Zoom) y los zoom bombings donde la gente entra a conferencias y publica contenido inapropiado o delictivo”, explica Bortnik a PERFIL sobre algunos temas que se discutirán en la charla.

Además, señala que en los últimos días recibió muchas consultas de personas preocupadas por su privacidad y que responderá a varias de ellas en la conferencia. “Los usuarios estamos poco acostumbrados a entender que los servicios gratuitos muchas veces tienen problemas de privacidad y me parece positivo que se demande privacidad. Zoom no es la panacea de la seguridad pero me parece importante que la gente sepa que no los van a hackear automáticamente por entrar a una videollamada. No es el escenario que estamos viviendo y está bueno aclararlo”, finaliza el experto en seguridad informática.